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種樹、限房屋規模…SB9元旦上路 各市出招限制加建

記者李雪／洛杉磯報導
加州新法刺激屋主加建房屋。（記者李雪／攝影）
加州新法刺激屋主加建房屋。（記者李雪／攝影）

允許房舍增建的SB9與SB10法案2022年元旦即將上路，因為該法案讓地方政府難有權限阻止屋主加建，許多城市正在試圖趕在元旦前，使出各種招式以立法做一些限制。例如巴沙迪那市試圖用樹木的規定，造成加建障礙，而亞凱迪亞市則試圖限制加建建築的尺寸，讓其「不划算」。

新住房法案SB9是今年最受各界矚目的住房提案。該法允許一塊土地最多可建造出四個單位，單戶住宅業主可造複式住宅、或細分地塊為二。但是不少地方政府認為該法僭越地方治理權限，擔心該法案會使獨戶住宅的興建會破壞社區的風格特徵，並帶來過度的交通壓力。但眼看距離明年1月1日開始實施已經不到一個月，不少地方市府都急於嘗試在現有的法規框架下，通過一些法規，限制此類加建。

這些城市從北加州灣區的洛斯阿圖山(Los Altos Hills)，到洛杉磯的海濱城市麗浪多灘，到華人聚居的巴沙迪那市、天普市等，都在考慮採取措施限制新法。這些地方政府出招五花八門，包括試圖限制新建房屋的規模和高度、強制規定停車位，或是要求此類住房僅出租給中低收入者等。

例如亞凱迪亞市在考慮通過尺寸限制，來打消屋主加建的念頭。市議員鄭博仁表示目前正在準備一個緊急法案，預計可能會限制每個加建的屋子在800平呎以內，這樣會讓想要加蓋的人「覺得不值得」。他表示預計會召開緊急會議，雖然法規還沒有寫好，但肯定要趕在1月1日之前決定。他多次在公開場合反對SB9，指出城市的規劃不應該由沙加緬度來決定，而是熟悉當地情況的政治人物來決定。華人應該重視，很多城市花了十多年，甚至幾代人的時間才將城市建設得這麼好，不能被破壞掉。他表示現在的緊急法案也只是緩兵之計，更重要的還是希望在明年11月爭取做一個公投來徹底阻止該法。

而又如巴市最近正在擬議的法規就要求，若是用SB9新建的建築物，需要從該市的本地和受保護物種清單中，種植「至少兩棵成熟的樹木」，這一規定可能會增加項目成本。巴市府規劃和社區發展主任David Reyes表示，這一提案旨在保護巴市的綠化面積，而且如果建築商表明能使房屋加建複式或四聯式不可行的話，則可以免除該要求。他表示該市「不會制定任何違反法律意圖或文字的法規」，但如果想要阻止這些加建，可以有別的要求，例如要求讓所有停車位都在地下。

SB9似乎已經演變成了州府和地方政府鬥智鬥勇的戰場。在各地市府激烈反對下，該法規的積極支持者，州參議員Scott Wiener表示，「不幸的是，其中一些城市試圖阻撓州法律，而不是擁抱新住房，但這就是我們生活的世界」。他表示，最近州住房官員新成立了一個部門，專門調查地方法規是否遵守州法。他希望該部門的官員將會審查這些限制SB9效力的嘗試，看看他們是否違反了法律。

不過，對於想要加建的屋主而言，在州府和市府的博弈中，想必一開始的審核過程將會異常艱難。對於反對加建的民眾來說，或許不必擔憂新法上路後，將會湧現出大量密集住宅，其實多項調查顯示，加州真正會通過SB9實現加建的房屋並不多。例如柏克萊加大的研究人員發現，對於加州750萬個獨戶住宅中，只有約5%的業主通過SB9加建在財務上是划算的。

加州 亞凱迪亞 華人

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