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省稅好？延稅好？12月11日專家線上解惑

記者王珂／洛杉磯報導
資深保險理財專家許凱莉 。（許凱莉提供）
資深保險理財專家許凱莉 。（許凱莉提供）

世界日報「2021理財、稅務線上講座」將於11日（星期六）下午1時起，於世報YouTube的U視頻平台推出，第二和第三場講座訂當天下午1點40分起展開，主講人分別是資深保險理財專家許凱莉（Kerrie）和會計師楊光明。

到底省稅好？延稅好？還是免稅會更好呢？ 理財專家許凱莉表示，將把這些理財概念毫無保留的分享給大家。還有針對大家理財中遇到的疑難雜症，比如：真的有這麼好的事情，可讓你賺錢不用繳稅嗎？你應該如何從哪裡開始理財呢？有哪些退休帳戶可以減少付稅？怎麼區別在稅收上的優惠？如何利用理財來開創被動的收入？

許凱莉說，累積財富的三個正確理財重要因素是什麼？本金、時間、報酬率。所以理財不能等待。其專業是幫助家庭和企業，做各種量身打造的高端理財規化和退休計畫。

許凱莉認為規畫方式不在於快速的回報，而是在於打造一個永遠取不完的水井。很多人不了解投資和理財有什麼不同，她會給出關於如何善用投資來創造和建立完善系統的建議。讓錢將來不用交稅，而且愈花愈多。

會計師楊光明將於下午2點20開始，主講2021拜登新稅務規畫指南，包括兩個主題：1、你的收入是否已成為拜登「富人稅」的對象，以及國稅局未來主要「查帳目標」？有何破解之法？2、「海內外資產」超過300萬元者，有可能面對拜登未來45%遺產稅額，有無應付對策？

楊光明說，拜登總統今年5月提出美國家庭法（American Family Act），擬把遺產稅/贈與稅的免稅額由目前的1170萬元調降至350萬，但眾議院的版本想要調降至600萬元。但似乎這兩個版本都已流產，目前皆未送至參議院投票。

他估計2025年遺產稅／贈與稅免稅額，有可能會自動調降至550萬元，但不管如何發展都有必要及早規畫，以便面對相關的稅務問題。

楊光明擁有台灣大學商學士及美國企管碩士(MBA)學位，有20年以上稅務地產融資保險信託法律經驗。

楊光明會計師 。（楊光明提供）
楊光明會計師 。（楊光明提供）

拜登 投資 退休

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