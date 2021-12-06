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理財、贈與、遺產稅規畫 專家獻策

記者李雪／洛杉磯報導
施啟祥分享「拜登稅改對於個人家庭年底規畫的影響」。（視頻截圖）
施啟祥分享「拜登稅改對於個人家庭年底規畫的影響」。（視頻截圖）

為因應美國政府在疫情時期推出的稅法上的變化，北美華人會計師協會聯手國稅局，4日、5日兩天舉辦由萬通貸款（GMCC）冠名贊助的「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」。北美華人會計師協會指出，兩天活動共吸引千人以上線上觀看講座

5日主題多元，有鄭博仁律師主講「房地產交易中可能出現的法律問題」、紐約州註冊會計師梅林山談「房地產投資稅務問題」，並有耿懿芝律師談「遺產稅及贈與稅的變化對於信託及遺產規畫的影響」。耿懿芝表示，遺產稅及贈與稅的免稅額是共用的，雖然走的時間不能控制，但可以控制生前贈與的時間，她建議生前贈與財產用盡免稅額。

沈眾講解「機構受託服務」。（視頻截圖）
沈眾講解「機構受託服務」。（視頻截圖）

另有明石信託公司沈眾講解「機構受託服務」，強調是確保信託成功的關鍵。指定機構受託人的話，其專業經驗高，投資回報也高，法規監管度高而且服務時間長可以跨代，且其服務不受個人生活因素影響。

尤信硯分享「富不過三代 ，傳承的迷思：稅收、離婚、糾紛」。（視頻截圖）
尤信硯分享「富不過三代 ，傳承的迷思：稅收、離婚、糾紛」。（視頻截圖）

尤信硯律師兼會計師分享「富不過三代 ，傳承的迷思：稅收、離婚、糾紛」。他舉例一個1億元的家族，三個妹妹吿大哥，最終三年各方的律師費總共花費720萬元。因此他表示通常這類情況有不當影響、智識不清晰或者欺詐罪三種情況，他強調了解遺產稅，做遺產規畫的重要。

袁婷分享「如何幫您套現投資抗通膨」。（視頻截圖）
袁婷分享「如何幫您套現投資抗通膨」。（視頻截圖）

萬通貸款的袁婷分享「如何幫你套現投資抗通膨」，她表示通脹可以讓貨幣貶值，也能讓債務貶值，因此借貸越多獲利就越多，可以通過貸款來抗通脹。舉例通過重貸房屋，來獲得套現，現在房價上漲、利息低，正是用房貸的低利率對抗高通脹的好時機。

鄧洪律師分享「加州頒布的新法令，在2022年對於加州居民生活的影響」。（視頻截圖...
鄧洪律師分享「加州頒布的新法令，在2022年對於加州居民生活的影響」。（視頻截圖）

鄧洪律師分享「加州頒布的新法令，在2022年對於加州居民生活的影響」，指出有770項法規將生效。首先因為巨額預算盈餘，加州政府會有大散財行動，包括學前教育、健保和紓困金等。另外因為一度面臨罷免，激進派法案有所收斂，州長並沒有簽署。

華盛頓州及中國註冊會計師高英，談及「新移民申報海外資產和接受外國人贈與需要注意的稅務事項」，主要是肥爸條款（FBAR）以及肥咖條款（FATCA），並詳解其申報的要求、日期和處罰等。

北美華人會計師協會副監事長施啟祥分享「拜登稅改對於個人家庭年底規畫的影響」，拜登的總體趨勢對富人、資本利得方面的稅是極可能都會升高，但好處是州和聯邦稅抵稅額的上限會拿掉，另外變動較大的是遺產稅等。

加州 貸款 投資

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