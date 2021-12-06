投資房產成立公司可節稅 1031交換不適用自住房

梅林山講解「房地產投資稅務問題」。（網路會議截圖）

房市火熱帶來一系列房產相關稅務問題，紐約州 註冊會計師梅林山5日在北美華人會計師協會的「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」上，講解「房地產投資 稅務問題」。

梅林山表示，許多華裔 民眾猶豫，投資一處房產要不要成立一家公司？他建議若是為投資的話，最好成立一家公司，這樣對報稅和保護都有利，如果是自住就不需要。

他指出，投資屋主通常是採取LLC有限責任公司，可以使企業能夠避免直接徵稅，投資者可以在其個人納稅申報表上報告公司的利潤或虧損，大多數情況都可以讓企業主的稅率降低，並避免雙重徵稅。但其實也有不同類型的LLC可以選擇，包括單一成員、合夥形式以及Corporation LLC。

但很多華裔不了解，對於外國公民來說又有許多不同。他表示，不少華裔外國公民也喜歡用有限公司來避免雙重税，但其實如果擁有者只是一個人且是外國人，那就是單一成員的有限公司，很可能仍然無法免去外國人的遺產稅規定。

他以一位中國大陸來的老先生客戶案例解釋，早先這位先生在紐約中央公園買了一間很貴的康斗，也沒有告訴孩子，家人直到他過世後才發現這筆財產，於是扣除稅後馬上少了40%也就是好幾十萬元。他解釋，因為外國人只有在死亡或贈與時轉移可有6萬元免稅額度，而聯邦稅率約為40%。因此他認為，外國人還是成立Corp公司來持有美國房產可以少一些麻煩。

另外，近來房市火熱，許多民眾從其中賺錢，但想要避免隨之而來的利得稅，首先常用方法是1031交換。不過民眾要注意1031交換只能針對投資的房子，自住的房屋不行，此外也只能用房子換房子，不能換成其他資產，另外在交換中必須使用合格的中介機構來持有這些資金。

民眾也可以用「機會區」（Opportunity Zones）的方式，好處就是不一定是用房子換房子，可以有別的投資。他解釋這是政府為了刺激低發展的地方，鼓勵投資人在當地投資的政策。比如許多民眾在今年股市賺到了錢，馬上要繳稅，但若將這筆錢放在合格的機會區裡，可以推遲五年繳稅，且有10%折扣。如果放超過十年，以後都是免稅。但他強調這只是聯邦税。