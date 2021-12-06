買現狀出售屋魔鬼藏在細節 會計師教自保

律師鄭博仁主講「房地產交易中可能出現的法律問題」。（視頻會議截圖）

過去一年多以來房市火熱，房屋交易相關法律問題頻頻出現。一些屋主希望將房屋掛牌快速套現，於是以「現狀」出售（as is），但其實仍需要披露已知的房屋問題。而一些買家不知道這一點，以為反正都是現狀出售，沒有好好保障自己的權益。

華裔 民眾在房屋交易過程中簽署的一大堆文件，許多都沒有仔細讀過，甚至不了解什麼樣的協議有法律效力，以及不知道自己有何權益。律師鄭博仁在5日北美華人 會計師協會的「牛轉錢坤回顧與展望 -- 2021年末財稅法律生活線上大講座」上，主講「房地產交易中可能出現的法律問題」。

鄭博仁表示，房市火熱且房源少，於是有類似案件是有賣家將房屋掛牌銷售時，房屋有些瑕疵不願意公開，就寫以「現狀」出售。但其實加州 以及很多州有法律規定，雖然以「現狀」出售，但賣家如果知道某個瑕疵而不公開，仍屬賣家過失。有些經紀想要快速促成交易，不告知買家這一點，只說反正都是「現狀」出售，於是買家不知道自己有此權益。

這一點現場讓不少觀眾非常關注，都提到類似疑問，例如有民眾表示，若買到房屋和描述不符，是否算是有欺詐行為。鄭博仁解釋，例如房屋廣告標榜有2000平方呎，最後買家憑廣告買下後發現只有1700平方呎，那麼賣家可能存在欺詐。但買家要仔細查看協議裡自己是否讓渡了這個權利，雖然廣告可能寫2000，但要搞清在買賣的過程有沒有通過文件告知是1700。

不懂英文 不成理由

他表示，許多華裔民眾發覺問題後，常以自己不會看英文而反駁，但實際法律沒有規定因為看不懂英文簽字就無效，如果簽字時看不懂那是簽字人自己的疏忽，而不是別人的。因此他建議民眾若是不懂英文，最好找翻譯公司翻成中文文件自己好好看，不能只靠地產經紀講解。

另外在地產協議的過程中，口頭上的承諾，在美國確實是有法律效用。但如果口頭和書面協議有衝突，仍以書面為準。另外中文協議也有法律效用。只是要翻譯成英文的話會有翻譯差別，因此最好不要用很多複雜的中文，越簡單越好，他表示雖然不建議，但民眾要知道它是有法律效用。

另外對於簽署的協議文件，他還強調民眾應該注意，如各方有住在其他州或者房子在其他州，協議裡有沒有寫清管轄權在哪個州；很多協議連誰是甲方乙方也沒寫清；另外民眾要知道在美國，和公司簽協議，法人沒有連帶責任，如果想要連帶法人，就需要將法人也列上。