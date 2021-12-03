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河濱、聖伯納汀諾房價 雖小幅回落仍續站高位

記者啟鉻／河濱綜合報導
南加內陸房市交易價格持續保持高位。（記者啟鉻／攝影）
南加內陸房市交易價格持續保持高位。（記者啟鉻／攝影）

據權威地產機構近日就10月房市的數據統計，南加內陸帝國的河濱縣、聖伯納汀諾縣10月房市交易，雖然有小幅回落，但房價仍處於高位。河濱縣住宅中間價位達53萬5000元，連續12次在新冠肺炎疫情中保持高位。聖伯納汀諾縣10月住宅銷售量雖然不如上一個月，但住宅中間價仍持續高紀錄水平，達46萬5000元。

據地產市場資訊DQNews報導，河濱縣10月住房銷售4093個單位，較比9月減少5%，較比2020年同期降低6%。雖然有小幅回落，但住宅中間價達53萬5000元，再創新紀錄。住房價格自1988年同期，在34個同月份中，已經連續十個月保持最繁忙交易月。2021年10月銷售量，高於過往十年平均銷售業績的20%。在過去12個月，河濱縣住宅交易量達5萬2033個單位，高於上一個12月交易量27%，高於十年平均銷售額量28%。

南加內陸房市交易價格持續保持高位。（記者啟鉻／攝影）
南加內陸房市交易價格持續保持高位。（記者啟鉻／攝影）

10月住宅銷售中間價格增加1.5%，在過去12個月中增加了20.2%，同時也打破上一個月創下的住宅中間價52萬7000元的紀錄。據報導，河濱縣住宅中間價自2020年2月以來，已經12次創造紀錄，在過去20個月中，住宅中間價已經上漲13萬750元，相當於平均每小時增長8.93元。

據統計，聖伯納汀諾縣在10月間的住宅交易中間價是46萬5000元，也是保持高位。即使10月銷售有小幅回落，當月有3129個單位住宅交易出售，較比9月減少4%，較比2020年10月降低5%。據稱，10月住宅交易情況是1988年以來的34個同月中，第12個最繁忙月。銷售量也比過往十年平均銷售水平高出18%。

該縣在過去12個月，交易住宅量達3萬7496個單位，高於上一個12月的銷售量23%，較比過往十年平均銷售量27%高出27%。

據對南加六個縣區統計，10月住宅銷售中間價位再創新高，DQNews報導，儘管住宅交易進展相對減慢，但10月住宅中間價位在疫情期間發生後，連續13次保持高價位。業內人士認為，較低房貸利率以及人們對較寬敞住宅需求，推升了住宅交易價格，儘管由於財務能力受限，開始逐漸放慢住宅交易進度。

從南加六個縣區住宅交易數量統計，10月有2萬2837個單位住宅出售，當月銷售量降低了5.1%，一年中下降了6.6%。銷售中間價位達到創紀錄的69萬元，一年間上漲了14%。

南加 疫情 房價

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