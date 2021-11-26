奇諾市建2大倉儲 明年底前完工

奇諾市正在建設的一座工業園倉儲設施。（記者啟鉻／攝影）

南加 州工業房地產 開發及投資商Alere Property Group近日宣布，在奇諾市（Chino）兩個不同區域分別開發一座工業園和一座商業園。這是兩個具有高標準工業倉儲集合設施。可望為內陸地區西部市場增加約超過62萬平方呎工業倉儲空間，滿足不同公司租賃需要，預計在2022年底前完工。

兩大工業房地產開發計畫，都位於運輸繁忙的交通要道，這裡分布多個發貨和物流公司，屬於黃金地段，非常搶手。奇諾市的地理位置也頗受開發商青睞，市區位於聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）、洛杉磯縣（Los Angeles County）及橙縣（Orange County）交通要衝。距離洛杉磯及長堤港口、洛杉磯國際機場 約50哩，內陸安大略國際機場發展迅速。

近年來由於大量人口向內陸遷移，周邊城市聚集所需熟練工人和消費者。據Daum Commercial提供商業不動產市場資訊顯示，奇諾市佔有內陸地區約15%的工業地產市場分額，2021年第二季度工業房地產空置率為1.87%。

Alere Property Group正在開發工業園Euclid Industrial Park和商業園Chino Commerce Park，預計2022年末前全部完工。其中位於Bickmore街和Euclid路交匯處的Euclid Industrial Park，佔地18.6畝，包括八個規模不等倉儲，面積從1萬3050平方呎至20萬6118平方呎不等，總面積為36萬平方呎。這個集合倉儲設施沿著Euclid街的是六個較小工業建築，而兩大倉儲建築分別為20萬6118平方呎和4萬9640平方呎，將位於整個工業園的後方。整體施工將於2022年夏季結束時完成。

商業園Chino Commerce Park佔地13畝，位於East End街和County路交匯處，共有四棟倉儲建築，總面積26萬6348平方呎。其中有一棟倉儲用於物流發貨公司，面積為21萬747平方呎。其它建築面積分別是1萬5104平方呎到2萬5177平方呎不等。目前正在施工中，預計在2022年5月前完成。

Alere Property Group目前在南加地區正在開發五個工業地產計畫，總面積超過100萬平方呎，其中就有奇諾市的工業園與商業園建案。該公司在南加內陸地區擁有2000萬平方呎工業設施，還有在安大略市（Ontario）正在施工21萬1000平方呎工業倉庫，在芳塔那市（Fontana）建設15萬平方呎倉儲設施。