華裔開發商打造共居公寓 洛市高地公園新型居住模式

位於高地公園新落成的新型居住模式共居空間，適合年輕人。（圖片由Tony Chou提供）

在洛杉磯 市高地公園（Highland Park）北51街和林肯街的路口，一棟現代風格的住宅剛落成。該樓採取一種適合都市年輕人且經濟的新型居住模式——共居空間(co-living)。在洛杉磯市的房屋可負擔水平越來越惡化的當下，這可能是個新出路。

此地距離金線輕軌站步行可達，附近的商業街聚集了餐館和時髦小商鋪，近年來高地公園已是年輕人青睞的熱門地點。這地塊並不大，只有5184平方呎。但這棟兩層樓的建築，在一樓是商鋪空間，二樓包括12個帶獨立衛浴的小單間，和兩個共享客廳和廚房。空間安排合理，因此還都算寬敞。

位於高地公園新落成的新型居住模式共居空間，適合年輕人。（圖片由Tony Chou提供）

二樓的空間被分為兩半，每一部分是六個單間，搭配一個共享客廳和廚房。每個小單間約135平呎，裡面有壁櫥和小衛浴間，已備好床、床頭桌、檯燈、小櫃子等基本家具，幾乎可以拎包入住。租客和另外五間房共享的客廳有沙發、電視，開放式廚房有餐桌和完備的廚房設備。另外還有一個細長條的陽台空間。整個室內和建築外的設計也相當年輕和現代。

位於高地公園新落成的新型居住模式共居空間，適合年輕人。（圖片由Tony Chou提供）

據Zumper租房網站統計，目前高地公園的一居室公寓月租大約近2000元。而該空間的月租金 是每間房1200元，並且包含所有的水電氣網等。尤其對於剛畢業找工作的年輕人，或者需要過渡住處的上班族，這樣的租金價格相當經濟實惠。這些租屋將在下月上市開租。

位於高地公園新落成的新型居住模式共居空間，適合年輕人。（圖片由Tony Chou提供）

該項目的開發商Opsis Capital由三名年輕華裔組成，其中一位負責人Tony Chou就認為，如今對住房市場的可負擔性有很多看法和關注，但其實中間市場大多被忽視。如今房租價格繼續上漲，對大多數中等偏下階層的人來說，這樣的價格很難維續。而共居模式在像洛杉磯這樣的城市中，可以組成社區又可以獨居。這為生活和探索新城市的人提供便利，而且無需擔心公用事業的帳單和家具。

位於高地公園新落成的新型居住模式共居空間，適合年輕人。（圖片由Tony Chou提供）

小戶型的共居租屋模式在人口稠密的亞洲城市已經較為普遍，在北美地區近年來也被看好。例如舊金山的合租公寓品牌Starcity去年剛融資3000萬元，不過今年被另一家紐約 的共居公司Common併購。不過這種散落在社區中小型共居開發案並不常見。

位於高地公園新落成的新型居住模式共居空間，適合年輕人。（圖片由Tony Chou提供）

Tony表示，這種模式在都市化程度更高更貴的紐約和舊金山已有人嘗試，而在四、五年前他也關注到這一現象。而且也知道洛杉磯的租金也遲早會漲高，作為地產從業者的他，深知開發住宅有多難，而且肯定建房量是不夠的。加之洛杉磯的薪資和租金比例也越來越糟糕，這種能負擔得起的共享居住模式，能提供一個很經濟的選擇。