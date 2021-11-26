河濱市中心8層酒店新建案 獲市議會批准

圖為河濱市中心擬建設酒店。（河濱市府提供）

河濱市中心傳統上以Mission Inn酒店而聞名，近年來新建了一些酒店，但高度也不超過六層。近日，河濱市市議會批准在市中心建造一個八層樓酒店計畫，終使當地爭議已久的工程塵埃落定。因為該項目涉及對周邊環境及文化景觀的影響，受到環保團體的批評，正反兩極對立。

河濱市中心新酒店項目，共有八層，226個客房，位於Mission Inn街近91號公路。河濱市議會近日以五票贊同、二票反對通過項目建設。因為酒店選址在市中心歷史區附近，遭到文化遺址保護團體反對。但支持意見認為，酒店可為促進市中心繁榮打造新門戶，對當地旅遊業有積極作用。

反對者認為，該八層樓高的酒店恰好位於市中心First Congregational Church附近，教堂有114呎高鐘樓，勢必受到負面影響。支持項目的市議員Erin Edwards認為，鐘樓景觀可以從不同角度觀賞，而且酒店頂層是公眾開放觀景區，更有利於民眾欣賞鐘樓景觀。開發商Greens Development將原有頂層開放區，從620平方呎增加到2850平方呎。

但反對派的市議員Clarissa Cervantes和Chuck Conder認為，該項目需要更全面的環境評估，以確定對周邊環境潛在影響。河濱市成為內陸旅遊目的地，市中心需要有較多酒店，但也需要保護歷史遺產。該項目位於Mission Inn街歷史區，應有深入評估。

市中心的部分商界人士對該酒店項目青睞，對當地經濟有推動作用。有業者認為，新酒店項目可以每年為市府創造180萬元收入。

但當地文化保護團體Old Riverside Foundation代表Mike Gentile憤憤不平，在市中心黃金地段建設八層酒店，應得到廣泛支持，避免對整個河濱文化傳承造成重創。