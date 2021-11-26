洛杉磯縣南艾爾蒙地市聯排別墅 休閒購物很方便

建案效果圖。（建商提供）

洛杉磯 縣南艾爾蒙地 市（South El Monte）建市60餘年，位於華人較多的聖蓋博谷地區，近年來也逐漸成為華人青睞的定居地。最近市區開發新社區Echo，據建商資訊，正在建設三棟新宅，還有兩棟準備動工，價位在近70萬至80餘萬元不等。

Echo聯排別墅社區位於南艾爾蒙地市13 Lyric Way, South El Monte, CA 91733，社區屬於封閉式，在這裡居住可以享受戶外休閒、購物、餐飲等多種便利選擇。距離洛杉磯市中心及其他華人聚集城市，只有不長車程。住宅屋內佈局採用開放式，有高質量飾面，充足生活空間。初步設計共有兩款屋型，兩層，面積1413平方呎至1778平方呎。價格Plan1是69萬9990元，Plan2是80萬6990元，具有3居室2.5衛浴2車位車庫。

建案效果圖。（建商提供）

Plan1總體是長豎形佈局。一層入門處是一個門廳，從前門入內，直接面對一個大廳Great Room，這裡是主人休閒、就餐的地方，大廳與廚房相連，有共享衛生間。再向裡就進入車庫。一層樓梯就可到二樓起居室。二樓由主臥室、兩間次臥構成。還有一個公共休閒區，正對著樓梯，還有一間洗衣房。主臥室有獨立衛浴及步入式掛衣間，兩個次臥共享一個衛浴間。佈局簡單明了，功能直接，適合三口之家居住。

建案效果圖。（建商提供）

Plan2從一樓門廳入內，可以看到開放式空間，由Great Room及廚房組成，還有共享衛生間，從廚房可進入車庫。自樓梯可上至二樓，緩台與二樓休閒區相連。右邊主臥室，有獨立衛浴及步入式衣間。左邊靠休閒區是洗衣房。左邊向裡是兩間次臥，共享一個衛浴間，其中一間稍大次臥，有一個步入式掛衣間。從兩款別墅屋型比較，佈局大致相同，Plan2空間較大，功能稍有增加。

建案效果圖。（建商提供）

從社區位置觀察，位於主要街路Garvey街和Rush路之間，近主要交通要道Rosemead大道，從這些道路通向10號、60號、605號公路都很方便。而且距離聖谷華人較多的城市聖蓋博市、蒙特利公園市、阿罕布拉市、羅斯密市都很方便。華人若購買傳統食材，品嚐美食，都有多家華人超市 及中餐廳提供選擇。社區附近有Mountain View、Valle Lindo、El Monte City以及 El Monte等學區，包括小學和高中學區。一些華人移民或擔心當地治安狀況。當地治安由洛杉磯縣警局天普分局負責。

建案效果圖。（建商提供）

南艾爾蒙地市現有居民超過2萬人，現在亞裔居民比率超過10%，西裔居民佔絕大多數比率，居民平均年收入較低，在4萬4000元左右。若希暸解新建案詳情，可致電800-482-1712預約。