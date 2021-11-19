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核桃市Las Colinas城市屋單價95萬 華人青睞

記者啟鉻／核桃市報導
社區效果圖。（建商提供）
社區效果圖。（建商提供）

聖蓋博谷東區核桃市（Walnut）新建完成的高檔城市屋社區Las Colinas，住宅單價在94萬元至95萬元。該建案新近開盤迎接買家探訪展示屋。由於核桃市屬於華人青睞宜居城市，無論學區、購物、交通、休閒設施都很完善，Las Colinas社區預料會獲得更多華人關注。

Las Colinas是西班牙語，中文的意思是「山丘」；顧名思義，該社區在山丘高地。核桃市新社區Las Colinas位於：788 Francesca Drive, Walnut。住宅屬於兩層城市屋，3至4個居室，3.5至4個衛浴，1至2個車位車庫。面積2222平方呎或2260平方呎，價位有94萬4990萬元，或95萬8990萬元。總體風格是西班牙殖民地別墅屋，有美食廚房和庭院。

室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）

住宅設計有兩款風格，Plan1面積2222平方呎，一樓部分主要由一個車位車庫及廚房、會客廳、餐廳、公共衛生間組成。二樓包括擁有獨立衛浴主臥室，以及兩個帶有共享衛浴間的次臥室、公共區、洗衣間等。廚房功能及居室功能分別的很清楚。該款適合三口之家居住。

室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）

Plan2面積2260平方呎，面積較大，有兩個車位車庫，四居室，居住人口較多。從一樓門廳進入，左側設有一個長輩屋或保母屋，有自己的掛衣間，但衛浴部分屬於家人公共使用，其它一樓設施還有廚房、餐廳及會客廳一體。進入二樓主臥室及另一間稍大臥室，都有自己獨立衛浴及走入式衣間，另外一間稍小臥室使用公共衛浴，其它設施還有洗衣房及儲藏間。二樓緩台處還有一個公共區間。該款住宅可提供長輩與子女家庭一起居住。

室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）

Las Colinas社區屬於羅蘭學區和核桃谷學區，交通使用60號公路、10號公路及57號公路到內陸、洛杉磯地區和橙縣都很方便。核桃市華人居民較多，所以購物、飲食都可已有良好機制，可以滿足需求。周邊樹木較多，有休閒公園提供健足運動。該市治安由洛杉磯縣警局負責，治安良好，鮮少發生重大刑事案件。但近年來，入室竊盜、盜竊車內財物等案件增多。

室內效果圖。（建商提供）
室內效果圖。（建商提供）

核桃市於1959年1月19日建市，目前有居民3萬人左右，亞裔居民比例超過60%，屬於中產階級家庭佔多數的城市，多次榮獲加州宜居城市榮譽。

室內效果圖。（建商提供）
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核桃 學區 華人

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