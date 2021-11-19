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華商擬在播佑岡 興建6層高商住綜合大樓

記者李雪／綜合報導
計畫改建的街區目前還是低層商業和住宅。（谷歌街景圖）
計畫改建的街區目前還是低層商業和住宅。（谷歌街景圖）

一位華裔開發商正計畫拆除一座擁有111年歷史的建築，並在洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）的主要商區建造一座六層高的綜合體。

據市府公共紀錄，位於洛杉磯市中心以西銀湖區的房地產投資管理公司「Tiao Properties」，於7月向城市規畫部門提交申請。項目位於2115-2125 E. Cesar E. Chavez Avenue，計畫將在底層和五層住宅單元設有商業空間，建造地下停車場，共5萬6000平呎的建案將包括50個住宅單元。

洛杉磯市有一個「公交導向社區計畫」，開發商正在該計畫下尋求密度激勵措施，因為該計畫允許給公交站點附近項目的某些地目以豁免權。而該項目地點靠近巴士站和Soto/Cesar E. Chavez輕軌站。

開發商「Tiao Properties」由刁毓能（Will Tiao）和妻子Diana Tiao經營。刁毓能是來自台灣的電影編劇，也是演員，曾自編自演拍攝「被出賣的台灣」一片而為華裔觀眾所知。

根據公開文件，刁毓能於去年2月通過有限責任公司以210萬元價格購買該物業，賣方是家庭信託。項目場地目前有一座低矮的建築，底層為商業空間，上面有三個住宅單元。據文件，該建築於1910年建成，最後一次改建是在1976年。

播佑岡是以西裔為主的住宅和文化中心，是洛杉磯最古老、最密集的社區之一。近年來，這一傳統的藍領地區出現了一波發展浪潮，和相應的與高檔化相關的爭議，包括一場關於咖啡店入駐的高調爭奪戰。而南加大最近在該地區擴建醫學院也引發爭議。

去年12月，一家擁有200間客房的凱悅酒店也在那裡開業，大約在同一時間，開發商提議在附近建造一個六層、85個單元的混合用途項目。而刁毓能計畫項目所在街區，目前仍然以較舊的低層商業和住宅建築為主。

開發商刁毓能是台灣裔的電影編劇，也是演員。（取自LinkedIn）
開發商刁毓能是台灣裔的電影編劇，也是演員。（取自LinkedIn）

洛杉磯 台灣 華裔

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