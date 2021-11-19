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加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

房市競爭減緩 更多加州人 Q3買得起中位房

記者李雪／綜合報導
南加房市競爭減緩。（記者李雪／攝影）
南加房市競爭減緩。（記者李雪／攝影）

加州地產經紀協會(C.A.R.)近日的報告顯示，房市競爭稍弱，加上家庭收入增長溫和，這使得更多加州人能夠在2021年第三季，買得起中等價位房屋。南加多縣也比上一季度的可負擔性更好，但唯有洛杉磯縣更難負擔，只有19%的人買得起房。

根據CAR的傳統住房負擔能力指數(HAI)，有能力在2021年第三季，在加州購買中等價位現有單戶住宅的購房者比例，從2021年第二季度的23%小幅上升至24%，但仍低於去年第三季度的28%。而2021年第三季度的數字，還不到2012年第三季度56%的負擔能力指數峰值的一半。

年收入至少需要達到14萬8400元，才有資格在2021年第三季度購買81萬4580元的加州現有單戶住宅的中價。算上30年期固定利率3.07%、稅款和保險，假設首付為20%，每月月供為3710元。

儘管在今年第三季創下了歷史最高的中位價，但康斗的負擔能力與上一季度相比沒有變化。今年第三季度，加州37%的家庭達到了有資格購買60萬元的康斗中位價的收入資格，這需要年收入10萬9200元才能負擔每月支付2730元。2021年第三季度的可負擔數字低於一年前的42%。

與加州相比，美國一半的家庭都有能力購買36萬3700元的中位價房屋，只要年收入達到6萬6400元就能每月支付1660元。不過全國的負擔能力也從一年前的55%下降了。

在南加州地區，洛杉磯縣的可負擔比例進一步下跌，僅有19%的人可負擔得起買房，比上一季度的22%和去年同季的23%都要低。洛縣房屋中位價超過86萬，加上保險和稅款，月供達到3920元，最低收入要達15萬6800元才能買得起。

而橙縣、聖地牙哥和范杜拉三縣的負擔能力，較上一季度都略有所改善；相對來說，都增加1%至2%的人能買房。而河濱縣的33%，以及最負擔得起的聖伯納汀諾縣的43%，都保持不變。

加州 南加 保險

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