出租房屋拍電影 日租金可觀 從1000至5000元不等

劇組正在房屋前拍攝HBO一部劇集。（美聯社）

即使不計影視作品可能給房屋帶來的增值，光是短租給劇組作為拍攝地，就能為屋主帶來一筆不錯的收益。因此洛杉磯 地區許多屋主都積極將自己的房屋掛上網，歡迎劇組來取景。

網路上有不少攻略帖子，教屋主如何將自己的房屋租給劇組拍攝使用，因為有可觀的租金 。而且如果每年出租時間少於14天，這筆收入甚至不必繳稅，包括聯邦稅和加州州稅。

每日房屋租金基本可以達到每月的貸款月供，恐怕沒有比租屋拍影視更高的租金收入了。通常出租給劇組拍攝的房屋日租金從1000至5000元不等，除了房屋本身有特別之處，可以提升價格以外，租金也與拍攝時間、劇組人員規模等因素有關。

例如「逃離德黑蘭」（Argo）電影 ，在洛杉磯的一處取景地被用作「扮演」加拿大大使官邸，屋主Grace Verzosa Ambat透露，她在短期內就收入5萬元租金，為兒子唸音樂學院湊夠了學費。

拍攝電影時會有許多人進入房屋，甚至在後院搭棚供員工吃飯，並且對屋內做某些改造，這些動作容易讓屋主擔憂。但是，大劇組很正規，重視「環境保護」，無論是刷漆還是擺設，在離開時都會恢復原貌並打掃乾淨，比較令房東放心。

如果屋主本來就住在屋中，拍攝過程中不得不暫時搬出，屋主的酒店住宿開支通常也是包括在合約中的，甚至還有停車費用、餐飲津貼等。如果合作順利，常常還有其他劇組找上門來。其他好處還包括可能帶來的房產增值，以及作為親友鄰里造訪時的談資，甚至也有機會可以看到參與拍攝的明星演員等。

不過房屋出租給劇組的風險和不便也是有的。例如，暫時搬出對於一大家人來說並不方便；忽然劇組有幾十人湧入，也會造成戶內外供電不足等情況。劇組雖然會賠償可能造成的破損，但是對屋主有特別意義的物品可能是無法彌補。

另外劇組帶來的停車、噪音，可能會引發鄰里糾紛。並非所有的劇組都中規中矩，一些低成本的照片拍攝、網紅拍攝等，引起的矛盾也不少，出租前屋主對於這些風險都要有心理準備。