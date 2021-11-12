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聖谷華人區成著名影視取景地 巴沙迪那市拍攝最多

記者李雪／洛杉磯報導
「藝伎回憶錄」在漢庭頓圖書館拍攝。（藝伎回憶錄劇照）
「藝伎回憶錄」在漢庭頓圖書館拍攝。（藝伎回憶錄劇照）

華人城市有不少是電影劇組熱中取景的地方，拍攝最多的城市當數巴沙迪那市。據巴市旅遊局的信息，該市每年發放近500個拍攝許可證，每年大約有800個拍攝日，幾乎每天都有大大小小的影視作品在拍攝。最有名的是南El Molino街拍攝的「新岳父大人」（Father of the Bride），房屋在劇中作為新娘婚禮的場所，令人印象深刻。

街對面的殖民風格房屋是劇集「廣告狂人」（Mad Men），連續三季作為主角居所的拍攝地。雖然在劇中的設定是在紐約州，但巴市也有這樣建築風格的房屋。影迷們可能會記得劇中該屋門是紅色，但若去現場實際查看會發現是藍色，劇組稱，他們每次拍攝都會將其漆成紅色，拍完後再刷回藍色。

巴市著名歷史建築甘博故居(The Gamble House)曾是「回到未來」（Back to the Future）的時空穿越運送地點，主角布朗博士的車庫和實驗室所在地。不過該屋不允許室內拍攝，因此只取用了外景，室內則是搭建拍攝的。

此外巴市許多外景也常常出現在影視作品中，近幾年大火的「愛樂之城」（La La Land）中，男女主角在科羅拉多街大橋上的傍晚散步，也讓該橋成為打卡景點。

科羅拉多街大橋曾是「愛樂之城」取景地。（愛樂之城劇照）
科羅拉多街大橋曾是「愛樂之城」取景地。（愛樂之城劇照）
科羅拉多街大橋曾是「愛樂之城」取景地。(記者李雪／攝影)
科羅拉多街大橋曾是「愛樂之城」取景地。(記者李雪／攝影)

巴市政廳不僅是本地許多新婚夫婦熱中的婚紗照拍攝地，早在1940年就成為了卓別林名作「大獨裁者」的拍攝地。而年輕影迷追捧的「生活大爆炸」（The Big Bang Theory），雖然都是在影棚裡搭景拍攝的，但設定正是在巴沙迪那市，主角的公寓窗戶看出去，也能見到巴市市政廳。

「摩登家庭」在南巴市的Rialto劇院的劇情。（摩登家庭劇照）
「摩登家庭」在南巴市的Rialto劇院的劇情。（摩登家庭劇照）

毗鄰的南巴沙迪那市，也有許多影視曝光度，尤其情境喜劇「摩登家庭」（Modern Family）中多家餐館、咖啡廳、公園和街景都在南巴市。若是本地居民，觀影過程中很難不「跳戲」。另外還有一些著名影視包括，2003年喜劇「重返校園」（Old School）取景了南巴市的Rialto劇院和Bushnell街1803號的房屋。同一條街上的另外四棟房屋也曾作為「回到未來」的拍攝地。1997年的「大話王」（Liar Liar）在Highland街1004號；1992年的「我家也有貝多芬」（Beethoven）在Milan街1405號。

最有趣的還數「女孩夢三十」（13 Going on 30），該屋位於Spruce街1837號，在劇中被整個塗成粉色，拍攝後才塗回灰綠色。不過有影迷發現，若得屋主允許到車道後方的話，可以看到仍留下了一塊粉色磚塊以做紀念。

聖瑪利諾市對拍攝要求相當嚴格，不常批准拍攝許可，例如中國大陸電影「北京遇上西雅圖2」，雖設定在聖瑪利諾，但未能獲許可，改在毗鄰的巴市拍攝。大多數在該市拍攝的影視，事實上都在漢庭頓圖書館內，例如「善地」（The Good Place），以及「犯罪現場調查」（CSI）、「重返犯罪現場」（NCIS）、「犯罪心理」（Criminal Minds）、「美國隊長」也取景過該園。華人熟悉的「藝伎回憶錄」也使用了該館的日本園。2006年上映的「戀愛假期」（The Holiday）拍攝地位於聖瑪利諾市的Orlando路上的一棟豪宅，也成為影迷朝聖之地。

聖蓋博市市府則十分歡迎劇組拍攝，也自豪地在官網上表示「同妻俱樂部」（Grace and Frankie）、「摩登家庭」都曾在該市取景。

阿罕布拉市北Almansor路500號的一棟殖民風格房屋，拍攝過「新岳父大人」（Father of the Bride）、「驚爆十三天」、「男生女生黑白配」等多部電影，而Garfield小學也拍攝過1978年的「月光光心慌慌」，「摩登家庭」也曾在該市緬因街取景。

建於1926年的巴沙迪那市政廳，早在40年代就出現在卓別林的「大獨裁者」中。（本...
建於1926年的巴沙迪那市政廳，早在40年代就出現在卓別林的「大獨裁者」中。（本報檔案照）

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