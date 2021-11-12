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10年期國債下探 房屋貸款利率回落

記者李雪／綜合報導
（佳信貸款提供）
（佳信貸款提供）

本周的貸款利率由於十年期國債下探，市場在友好環境中回落，因此與上周相比，30年和15年利率略有改善並有所下降。近來新房貸產品的興起，使不符合傳統「全文件」（full-document）抵押貸款資格的借款人獲得資格。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，通常投資者在對經濟前景充滿信心時買入股票，擔心未來時出售股票並購買債券。然而隨著後疫情時代的經濟復甦步入正軌，投資者對其他類別的投資信心增強，對債券和「抵押貸款支持證券」（MBS）收益率的需求將減少，這意味著預計利率會上升。

她表示，近來「非QM」（非合格抵押貸款）市場日益流行。例如基於租金收入(DSCR)，對於購買投資物業，買家可以僅使用目標物業的租金收入來獲得資格。這是通過將財產產生的收入，除以每月財產義務本身來計算，因此不需要收入證明文件。

再例如銀行對帳單計畫，對於那些在稅收中扣除過多費用的自雇借款人，可以根據存入自己企業的收入存款（假設對企業有100%所有權）來獲得資格。貸方可根據每月存款總額（業務產生的收入）來確定合格收入，而不是在納稅申報表上提交的收入。

還有對於已到退休年齡且帳戶中存有大量資產（流動資產）的人，可以將其轉換計算為收入，並作為收入申請資格。這意味著貸款人不需要實際工作或收入，就可以獲得抵押貸款資格。

如果所有其他替代選項都不起作用，仍然有解決方案。No income / No ratio計畫不需要任何收入文件，只需要足夠的資金以及令人滿意的信用評分和歷史紀錄。貸款人甚至可以對當前擁有的房產進行套現，以獲得更多投資。

貸款 投資 利率

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