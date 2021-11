經典電影拍攝地 房產增值大 「窈窕奶爸」街區飆漲253%

巴沙迪那市南El Molino街拍攝過「新岳父大人」。(巴沙迪那市旅遊局圖片)

住在熱門電影 拍攝地附近是什麼感覺?許多人買房時從未想過。然而,對有些人來說會增添地區自豪感,作為全球影視中心的洛杉磯 ,這類房屋不少。一項針對性的調查顯示,這些房屋以及其周圍房產的價格都有增加,最多高達253%的增值。

比價網站Uswitch.com最近發布了一項有趣的分析,網站統計了眾多電影和電視劇對拍攝地整條街的房價 影響,並排出前十影響最大的影視作品。其中增值最大的是1993年的電影「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire),所在街區的房價增加了253%,此地位於舊金山,總體房價增加也多。

排名第二的是在巴沙迪那市南El Molino街拍攝的「新岳父大人」(Father of the Bride),所在街區增值243%。隨後還有「新鮮王子妙事多」(The Fresh Prince of Bel-Air),位於洛杉磯北Bristol街的拍攝街區增值222%。

而2006年上映的「戀愛假期」(The Holiday),拍攝地位於聖瑪利諾市的Orlando路上的一棟豪宅。2006年前後沒有交易,但根據稅務估價,2006年時該房屋大約價值372萬元,而該屋2019年售出,成交價格為950萬元。而Uswitch網站估計,該電影所在周邊街區漲價122%。 「戀愛假期」劇照。(電影截圖)

此外南加地區的電視劇相比之下影響力要小一些,除了「新鮮王子妙事多」數字驚人之外,其他劇集表現平平,如「俏妞報到」(New Girl)所在的洛市中心Traction街區,只增價66%。

不過,名列前茅的這些影視作品幾乎都是經典的喜劇片,若是恐怖題材的劇集,表現似乎不佳。位於洛杉磯的Westchester Place的一棟房屋在「美國恐怖故事」(American Horror Story)中作為「凶宅」(murder house),房價僅增長5%,還比不上房市整體增長。

而經典恐怖電影「半夜鬼上床」(A Nightmare on Elm Street)在剛過去的萬聖節出售,地產經紀還特意雇演員裝扮成片中殺手Freddy,拍攝了一套陰森的房屋宣傳照給媒體使用,不過在地產網站上還是規規矩矩使用普通照片。房屋標價325萬,目前還在售。該屋在2013年成交價為210萬元,目前的標價和Zillow早先的市場估價差不多,沒有因為拍了名電片而身價大漲。