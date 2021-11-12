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經典電影拍攝地 房產增值大 「窈窕奶爸」街區飆漲253%

記者李雪／綜合報導
巴沙迪那市南El Molino街拍攝過「新岳父大人」。（巴沙迪那市旅遊局圖片）
巴沙迪那市南El Molino街拍攝過「新岳父大人」。（巴沙迪那市旅遊局圖片）

住在熱門電影拍攝地附近是什麼感覺？許多人買房時從未想過。然而，對有些人來說會增添地區自豪感，作為全球影視中心的洛杉磯，這類房屋不少。一項針對性的調查顯示，這些房屋以及其周圍房產的價格都有增加，最多高達253%的增值。

比價網站Uswitch.com最近發布了一項有趣的分析，網站統計了眾多電影和電視劇對拍攝地整條街的房價影響，並排出前十影響最大的影視作品。其中增值最大的是1993年的電影「窈窕奶爸」（Mrs. Doubtfire），所在街區的房價增加了253%，此地位於舊金山，總體房價增加也多。

排名第二的是在巴沙迪那市南El Molino街拍攝的「新岳父大人」（Father of the Bride），所在街區增值243%。隨後還有「新鮮王子妙事多」（The Fresh Prince of Bel-Air），位於洛杉磯北Bristol街的拍攝街區增值222%。

而2006年上映的「戀愛假期」（The Holiday），拍攝地位於聖瑪利諾市的Orlando路上的一棟豪宅。2006年前後沒有交易，但根據稅務估價，2006年時該房屋大約價值372萬元，而該屋2019年售出，成交價格為950萬元。而Uswitch網站估計，該電影所在周邊街區漲價122%。

「戀愛假期」劇照。（電影截圖）
「戀愛假期」劇照。（電影截圖）

此外南加地區的電視劇相比之下影響力要小一些，除了「新鮮王子妙事多」數字驚人之外，其他劇集表現平平，如「俏妞報到」（New Girl）所在的洛市中心Traction街區，只增價66%。

不過，名列前茅的這些影視作品幾乎都是經典的喜劇片，若是恐怖題材的劇集，表現似乎不佳。位於洛杉磯的Westchester Place的一棟房屋在「美國恐怖故事」（American Horror Story）中作為「凶宅」（murder house），房價僅增長5%，還比不上房市整體增長。

而經典恐怖電影「半夜鬼上床」(A Nightmare on Elm Street)在剛過去的萬聖節出售，地產經紀還特意雇演員裝扮成片中殺手Freddy，拍攝了一套陰森的房屋宣傳照給媒體使用，不過在地產網站上還是規規矩矩使用普通照片。房屋標價325萬，目前還在售。該屋在2013年成交價為210萬元，目前的標價和Zillow早先的市場估價差不多，沒有因為拍了名電片而身價大漲。

聖瑪利諾的一棟豪宅是「戀愛假期」的拍攝地。（Zillow圖片）
聖瑪利諾的一棟豪宅是「戀愛假期」的拍攝地。（Zillow圖片）

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