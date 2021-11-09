富樂頓州大：明年高通膨 經濟滯漲

富勒頓州大經濟學家普瑞（左）與法卡（右）。（CSUF提供）

位於橙縣的富樂頓加州 州立大學（Cal State Fullerton）經濟學家普瑞（Anil Puri）與法卡（Mira Farka）日前發布預測，全美經濟在未來12個月將陷入較低增長、較高通膨的滯漲走勢（stallflation）。

兩名經濟學家對南加州經濟預發布測時，認為隨著新冠肺炎疫情 持續轉好，就業形勢會改善，更多人會重返勞工市場。經濟復甦方面，預測橙縣、內陸帝國經濟復甦會更快，但洛杉磯縣相對較慢。

法卡是該校Woods Center經濟分析預測中心共同主任、經濟學副教授。她表示，所預測的經濟走勢較為樂觀一些，但不會與一些經濟學者，和多數政策制定者的所謂高增長低通膨樂觀說法相同，而將經濟形勢歸入所謂停滯性通膨的說法也過於嚴峻。最緊迫和長期的擔憂是通膨，如同病毒一樣，至少在預測範圍，會成為地方和普遍性。

她表示，至少到2022年，影響增長的最大障礙將是供應限制。港口貨物積壓、全球供應鏈陷入膠著，貨物運輸時間持續拉長，以及對擴張的半導體基礎設施投資問題，不可能一夜解決。

兩位經濟學家也談到新冠肺炎疫情影響，指出病毒在世界範圍內什麼地方傳播，也關係到全球經濟發展進程。對新冠肺炎病毒，人們有很多不熟悉及無法預測的方面，所以要搞清楚在哪裡出現，確實是很不容易的事。取決於看問題的角度，或者認為經濟處在前所未有繁榮的尖峰，或者認為經濟低增長與高通膨，相伴處在危險邊緣。

暸解預測報告詳細內容，可上網https://business.fullerton.edu/engagement/economic-analysis-and-forecasting。