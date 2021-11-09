拒絕接種新冠疫苗 成今年裁員第10大理由

拒絕接種疫苗成為今年裁員的第十大理由。(美聯社)

業界專家表示，現正處於所謂「大離職」(Great Resignation)階段，最近一份有關企業裁員 報告顯示，拒絕接種疫苗 ，成為今年裁員的第十大理由。

芝加哥再就業與企業主管培訓公司「Challenger, Gray & Christmas, Inc.」公布數據當日，正是拜登總統宣布新聯邦指導方針與數千萬員工，必須接種疫苗截止日期的同一天。

公司資深副總裁崔蘭吉(Andy Challenger)表示，上個月約有5000人因拒絕接種疫苗而失去工作、占全國裁員總人數22%。他指出，自從疫苗6月開始全面對成人提供接種以來，已有超過6800名員工，因為強制接種疫苗規定而被迫裁員或離開他們的職務。

崔蘭吉認為，聯邦4日宣布全國三分之二勞動力的新接種疫苗截止日期之後，預計因拒絕接種疫苗而離職的員工數字，還會持續增加。新規定指出，有超過100名員工的企業，必須於1月4日之前，要求員工全面接種疫苗或每周接受檢測，「當我與企業與人事部門討論此議題時，他們透露，疫苗接種問題的確在公司組織內各部門產生許多動盪。」

但是在灣區，擁有350家以上會員公司的科技企業組織「矽谷 領導集團」(Silicon Valley Leadership Group)表示，矽谷大多數公司支持疫苗規定。總部設在舊金山的「Fast」技術平台公司表示，其300名員工團隊皆已符合聯邦規定。公司營運長艾爾德曼(Jason Alderman)告知員工，若想要進入辦公室、計畫因工作需要出差、會見客戶，都必須接種疫苗。