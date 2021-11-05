改善室內空氣 設計師傳授這些妙招…

南加室內設計專家提供多種方法，讓室內空氣更令人喜歡。（資料圖）

據The Press Enterprise報導，科學證據顯示人類與氣味關係密切。每人一天中要呼吸超過2萬2000次，有機會聞到一些獨特氣味，據稱人類有能力檢測 超過1兆種的各種氣味。氣味也影響人的情緒，南加 拉古納灘（Laguna Beach）一位室內設計師Laura Pavolich提供讓南加居民室內氣味更令人喜歡的五個方法。

1、遵從自然。在南加柑橘、檸檬水果非常豐富；在住家廚房內放一小碗檸檬會給房間帶來自然、低調的清新氣味。而且檸檬可以緩解人的壓力和焦慮，這種水果氣味有一種清香。南加也有鬱鬱蔥蔥樹葉，新鮮植物在室內是不可或缺的。這些植物活著，就會淨化室內空氣。如果居民不喜歡有香味的花，可以考慮在室內放置一些氣味最小的花，比如蘭花。

2、散發淡淡香味的蠟燭，可以讓室內氣味更貼心。實際上，居民並不都需要有充斥整個住宅的香氣。所以選擇蠟燭香味很小，是由百分百有機精油和蠟製成。這種不同類香氣的蠟燭，可以在任何房間營造誘人氣氛，在戶外露台也可以使用。由於蠟燭會散發出淡淡香氣，很迷人，意味著屋主更關心自己的家。

3、敞開窗子迎接微風。在加州 ，人們有充分室外生活，新鮮空氣自然是人們喜歡的。若住處在海岸邊，打開窗子，讓新鮮海風飄進室內。清新的微風會清除室內原有的各種滯納空氣，若是有養寵物，更是要經常保持屋內各角落有新鮮空氣。同時乾淨的環境也有助於改善室內氣味。

4、根據不同場合變換氣味。雖然南加季節性變化不大，但並不意味著您的家室內全年都是一個味道。為室內添加不同氣味元素，但又不過於強烈，方法就是在房間添加一些小東西，比如所謂香皂，可有各種氣味，比如杏仁、松樹及其它不同香味。比如新鮮香草和堅果就預示秋天到了，或者舉辦派對，可以在爐子上放一些蘋果汁和肉桂棒，用散發可人氣味營造不同氣氛。

5、盡可能保持食物為中心氣味。若進入假期，這是一個很好辦法，誰不喜歡走進一個烤著餅乾的房間或者進入一個人們喜歡食物的環境。人們在參加晚宴時，當然喜歡聞到其中食物的味道。所以當屋主與家人吃晚餐時，要確保蠟燭或鮮花，不會壓倒菜單食物味道。