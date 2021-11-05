我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

疫情催生考照潮 更多年輕人成地產經紀

記者張宏／洛杉磯報導
地產經紀執照門檻相對較低，大批人湧入地產業，其中以90後和00後的年輕人居多。（讀者提供）
地產經紀執照門檻相對較低，大批人湧入地產業，其中以90後和00後的年輕人居多。（讀者提供）

疫情催生證照熱潮，很多人或因為在家辦公時間增加，想要自我充電，或因為居安思危想多學習一照或多照傍身。地產執照和貸款執照成為華人最熱門的證照，尤其是地產經紀執照門檻相對較低，大批人湧入地產業，其中以90後和00後的年輕人居多。

華人地產公司老闆Calvin龔的兩個辦公樓，從300多名經紀的地產公司今年激增到650人。他表示，因為最近一年多的時間，地產市場很活躍，可謂十年來南加地產界最風光的時刻，有大批經紀人因為疫情歇業，也有大批新的經紀人加入，其中以90後和00後的年輕人居多。這些年輕人對地產業充滿信心和憧憬，有很多跳出常規的思維模式，公司也為新經紀人提供培訓和支持。對於新人來說，公司的氛圍和機會最為重要，他的公司講究團隊合作，因此新人可以獲得更多實戰和學習的機會。

他認為明年雖然地產業增速會變慢，但是需求依然很大，除了100萬元以下的剛需房，豪宅市場現在也從過去的停滯到現在日漸活躍。相信對於新人經紀來說，有很多機會。

專門為地產經紀做服務和推廣的業者Ocean趙認為，改變很重要。（讀者提供）
專門為地產經紀做服務和推廣的業者Ocean趙認為，改變很重要。（讀者提供）

專門為地產經紀做服務和推廣的網路平台業者Ocean趙表示，他們現在在北美服務了6000多名地產經紀，這個數字在疫情前是8000人左右，地產界進進出出很頻繁，但是現在疫情接近尾聲，更多人願意進入這個市場。他的平台為經紀人提供定制化的地產新聞、文章，甚至幫助打造其專屬的品牌。利用科技化的手段，讓地產經紀更能準確追踪誰有意買房誰看了他的文章。除此之外他們還計畫做中文版的Zillow，提供中文的房源信息。

他說，地產界競爭激烈，要不斷的學習和改變自己的思維方式和心態，這是一個不改變就會被淘汰的市場，所以他們定期也會舉辦各種線上線下講座和交流機會。

地產業是一個淘汰率接近80%的行業，華人林先生去年考了地產執照，但是現在一單沒有做成。他表示，當初信心滿滿覺得地產界到處是機會，學費和會費、雜費等投入了好幾千元，但是現實很殘酷，他至今都沒有開張，現在只能找一份全職工作先養活自己，別人的成功故事在自己身上無法複製。

地產經紀袁立功表示，過去兩三個月地產銷售量已出現10%到15%的下滑，對於那些新入行的經紀，如果沒有人脈是很難快速掙到錢。

地產經紀執照門檻相對較低，大批人湧入地產業，其中以90後和00後的年輕人居多。（...
地產經紀執照門檻相對較低，大批人湧入地產業，其中以90後和00後的年輕人居多。（讀者提供）

疫情 華人 貸款

上一則

QB-123 會計班11/6網上開新班

下一則

警匪跨越3縣、追逐12小時 南加貨櫃車大盜投降

延伸閱讀

我心中的巨人

我心中的巨人
頭頂白髮好煩…5種染髮小技巧 遮白不失手

頭頂白髮好煩…5種染髮小技巧 遮白不失手

不想上班996 中國年輕人逃進寺廟、住鬼城、策馬當大俠

不想上班996 中國年輕人逃進寺廟、住鬼城、策馬當大俠
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
皇佳商銀總裁：年輕人創業 要確認準備好了

皇佳商銀總裁：年輕人創業 要確認準備好了

增加少數族裔青年就業機會 布里德、UCSF推有償實習

增加少數族裔青年就業機會 布里德、UCSF推有償實習

熱門新聞

現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆