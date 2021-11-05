疫情催生考照潮 更多年輕人成地產經紀

地產經紀執照門檻相對較低，大批人湧入地產業，其中以90後和00後的年輕人居多。（讀者提供）

疫情 催生證照熱潮，很多人或因為在家辦公時間增加，想要自我充電，或因為居安思危想多學習一照或多照傍身。地產執照和貸款 執照成為華人 最熱門的證照，尤其是地產經紀執照門檻相對較低，大批人湧入地產業，其中以90後和00後的年輕人居多。

華人地產公司老闆Calvin龔的兩個辦公樓，從300多名經紀的地產公司今年激增到650人。他表示，因為最近一年多的時間，地產市場很活躍，可謂十年來南加地產界最風光的時刻，有大批經紀人因為疫情歇業，也有大批新的經紀人加入，其中以90後和00後的年輕人居多。這些年輕人對地產業充滿信心和憧憬，有很多跳出常規的思維模式，公司也為新經紀人提供培訓和支持。對於新人來說，公司的氛圍和機會最為重要，他的公司講究團隊合作，因此新人可以獲得更多實戰和學習的機會。

他認為明年雖然地產業增速會變慢，但是需求依然很大，除了100萬元以下的剛需房，豪宅市場現在也從過去的停滯到現在日漸活躍。相信對於新人經紀來說，有很多機會。 專門為地產經紀做服務和推廣的業者Ocean趙認為，改變很重要。（讀者提供）

專門為地產經紀做服務和推廣的網路平台業者Ocean趙表示，他們現在在北美服務了6000多名地產經紀，這個數字在疫情前是8000人左右，地產界進進出出很頻繁，但是現在疫情接近尾聲，更多人願意進入這個市場。他的平台為經紀人提供定制化的地產新聞、文章，甚至幫助打造其專屬的品牌。利用科技化的手段，讓地產經紀更能準確追踪誰有意買房誰看了他的文章。除此之外他們還計畫做中文版的Zillow，提供中文的房源信息。

他說，地產界競爭激烈，要不斷的學習和改變自己的思維方式和心態，這是一個不改變就會被淘汰的市場，所以他們定期也會舉辦各種線上線下講座和交流機會。

地產業是一個淘汰率接近80%的行業，華人林先生去年考了地產執照，但是現在一單沒有做成。他表示，當初信心滿滿覺得地產界到處是機會，學費和會費、雜費等投入了好幾千元，但是現實很殘酷，他至今都沒有開張，現在只能找一份全職工作先養活自己，別人的成功故事在自己身上無法複製。

地產經紀袁立功表示，過去兩三個月地產銷售量已出現10%到15%的下滑，對於那些新入行的經紀，如果沒有人脈是很難快速掙到錢。