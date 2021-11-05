河濱縣屬地 溫徹斯特新建案將完工 有多種款式住宅

Eagle Vista社區建案效果圖。（建商提供）

南加 內陸河濱縣屬地溫徹斯特（Winchester）新居民區Eagle Vista建案不久將完成，據建商資訊，全部建成後，未來屋主可以在這裡選擇多種款式住宅。當地雖是縣屬地，但附近有成熟生活功能設施，交通便利，靠近優良學區 ，非常適合成長中的年輕家庭需要。

Eagle Vista社區，地處法國谷（French Valley），地址：33055 Cinsault Circle, Winchester。向南行不遠，就可到達日益繁榮的茉莉塔市（Murrieta）、旅遊城市坦密庫拉市（Temecula）。居民區以兩層獨立屋為主，面積2641至3961平方呎，價位在59萬5990元至70萬5990元。 Eagle Vista社區建案效果圖。（建商提供）

整個居民區有四個不同小區，分別是Shelton、Ashford、以及Prodigy和Easton。其中Shelton和Ashford小區，住宅均為六居室四衛浴三車位車庫；Prodigy和Easton小區，是五居室四衛浴二車位車庫。業內人士認為，從面積和價位比較，這裡的住宅會吸引一些年輕或中年家庭青睞。

Eagle Vista社區建案效果圖。（建商提供） Eagle Vista社區建案效果圖。（建商提供）

據資料顯示，該居民區處在河濱縣南部有發展機會的地區，靠近茉莉塔、坦密庫拉等城市，周邊有便利生活設施、零售購物中心、餐飲場所，多條道路包括15號、215號、79號公路匯集，交通快捷，可到坦密庫拉優良學區，周圍環境很適合年輕人成長。但對於華裔家庭來說，購買華人 餐飲食材及外出品嚐傳統華人美食，不是很方便；若家裡有與年長者一起居住，提醒全面考察當地環境，是否符合家庭綜合功能需要。 Eagle Vista社區建案效果圖。（建商提供）

作為河濱縣屬地，溫徹斯特目前居民人口不到3000人，白人居民較多，占人口一半以上，亞太裔居民佔30%左右。因當地居民家庭收入不是太高，消費水平較低。據地產業內人士表示，雖然屬於縣屬地，頗具未來發展潛質。