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內陸房市未退燒 集合公寓賣8500萬元

記者啟鉻／河濱綜合報導
內陸近期有集合公寓以8500萬元售出。（資料圖）
內陸近期有集合公寓以8500萬元售出。（資料圖）

南加內陸近期發生多筆地產交易，涉及高檔集合公寓、商業園區物業、零售物業、加油站等；有高檔集合公寓以8500萬元售出，商業園區物業出售2200萬元。業內人士說，顯示內陸地產市場雖稍有降溫但依舊活躍。

據媒體報導，河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）集合公寓Sorelle Apartments，被聖地牙哥投資公司Tower16 Capital Partners近期購得，售價8500萬元。該投資公司共同創辦人普汝特（Tyler Pruett）表示，至今從內陸購得公寓物業已達七個，投資超過1000個單位。會持續擴大在內陸物業數量，強化影響力，促進當地就業增長。

集合公寓Sorelle Apartments，位於莫瑞諾谷市區，地址：12159 Calle Sombra，設施包括健身中心、遊樂場及兩個公共泳池。買家表示，將斥資500萬元改裝整修公寓，升級部分地方，包括公寓現代化改造、對公共區域及周邊環境美化、室內設施整修，這部分包括泳池、BBQ區、休閒座椅及戶外遊戲區等。投資公司表示，這棟集合公寓有更多翻新的可能，期待所有翻新完成後，入住居民有全新體驗。

Tower16 Capital Partners投資公司2021年初以來，已經在莫瑞諾谷市總計購得三棟集合公寓，另外兩棟集合公寓購買總額1億720萬元，其中Sienna Point集合公寓，共有384個單位，另一處Heacock Park Apartments共有120個單位。三棟集合公寓買額近兩億元。

聖伯納汀諾縣一個工業物業Gifford Business Park，近日以2115萬元出售。據悉，該物業原所有者是位於鳳凰城的Gifford商業園區。所出售物業位於聖伯納汀諾市：750-760 E. Central街；765-791 S. Gifford街。面積11.5畝，建於1989年，共七層建築。交易完成時，該物業有租戶35個，出租率95%。

內陸安大略市（Ontario）一處零售物業，近日以470萬元出售，位於511 N Euclid Ave.面積2430平方呎，該物業有咖啡連鎖店Starbucks。買家是Truman Johnson Inc.，由中介公司Avison Young作為代理，買家詳情沒有公布。中介代表Chris Maling表示，該物業位於內陸零售走廊，出租回報率有保證。

此外，內陸蘋果谷（Apply Valley）一個加油站ARCO gas station，帶有2737平方呎的AM/PM便利店，以565萬元售出。加油站位於：15333 Rancherias Road，在18號公路與Rancherias Rd.交匯處。

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