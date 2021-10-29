勝利谷鑽石嶺3期建案 47.2萬元起

勝利谷鑽石嶺三期建案。（建商提供）

在南加州 房價持續上漲下，要想買到無論在價格或生活設施功能方面較理想的住宅，在內陸勝利谷（Victorville）是不錯的選擇。勝利谷近年成為很多華人 居民青睞城市，目前正在開發一個稱為鑽石嶺社區的三期建案（Diamond Ridge III），不僅住宅面積寬大，價格也較適合華人中等收入家庭。

勝利谷鑽石嶺三期建案。（建商提供）

勝利谷Diamond Ridge III建案，地址：13014 Woodhill Street, Victorville。初步設計有兩款房型提供選擇。價位在47萬2210元至49萬2260元，面積2356平方呎至2541平方呎。均屬二層獨立屋，分別為3居室2.5衛浴3車位車庫，以及3居室2.5衛浴2車位車庫。

勝利谷鑽石嶺三期建案。（建商提供）

以面積2541平方呎房型為例，一樓入口處有門廊，入門右側是一間獨立長者屋，有獨立衛浴設施及衣帽間。順走廊前行可進入廚房及會客廳，還有餐廳，有公共使用衛生間。一樓還有一個車庫，可停泊三輛車。順樓梯進入二樓，二樓緩台對面就是主臥室，提供主人休息，有獨立衛浴及走入式衣帽間，有兩間臥室中間是公共休息區，可供子女使用，有共享衛浴，兩間臥室有各自獨立衣帽間。從設計佈局看，既考慮長者需要，也有屋主及子女使用空間，很適合與長輩一起居住的家庭需要。從這款獨立屋設計，也很適合很多華人有長輩家庭居住。

另一款面積2356平方呎住宅，價位稍少一些。從設計佈局看，一樓室內設計與前者大致相同，但車庫車位只有兩個，一樓也有有個額外空間，有兩種選擇，提供訪客或長者居住，也可提供寵物空間。二樓緩台直接就可看見一個公共休息區，然後並排有主臥室，以及兩間各自帶有衣帽間獨立房間。主臥有獨立衛浴及衣帽間，其他兩間臥室有共享衛浴。與前者相比，該款獨立屋一樓餐廳及會客部分面積要少一些。

勝利谷鑽石嶺三期建案。（建商提供）

社區附近有購物中心，比如沃爾瑪超市，還有休閒公園Sunset View Park，學區屬於Hesperia USD，有小學和高中。交通出行，比鄰15號、18號以及395號公路。無論水、電、瓦斯、用電、通訊及網絡設施都很完備。據悉，物業稅不到2%，沒有HOA費用。

勝利谷鑽石嶺三期建案。（建商提供）

勝利谷市於1962年9月建市，目前當地居民超過11萬人。近年來，華人居民數量持續增加。不少新建住宅都有很多種房型提供選擇，設施完備環境也不錯。當地居民族裔結構以白人為主，亞裔 居民佔總人口1%左右。由於亞裔居民較少，當地提供亞裔居民生活消費場所尚待發展中。