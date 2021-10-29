加州地產經紀協會預測：加州房市明年持穩 有望漲5.2%

加州地產經紀協會預測明年加州住房市場將保持穩健。（記者李雪／攝影）

加州 地產經紀協會（C.A.R.）預計到2022年，如果疫情得到控制，加州住房市場將保持穩健，但結構性挑戰將持續存在。

加州地產經紀協會最近出爐的「2022年加州住房市場預測」，認為到2022年，現有的單戶住宅銷售總量將降到41萬6800套，比2021年預計的43萬9800套下降5.2%。

但預測全加州的房價中位數明年將上漲5.2%至83萬4400元，今年預計會上漲20.3%至79萬3100元。明年的住房負擔能力預計將從2021年的26%降至23%。供求失衡將繼續對價格構成上升壓力，但利率 上升銷售組合的部分正常化，可能會抑制中位數價格增長。此外，隨著遠程工作趨勢繼續，住房需求轉向更負擔得起的地區，這也將控制價格，並防止2022年全州中位數價格上漲過快。

供應限制和房價上漲將使加州房屋銷售在2022年略有下降，但根據最近發布的住房和經濟預測，交易量仍將創下過去五年的第二高水平。

「對於由於市場競爭激烈和可用房屋水平極低，而被趕出市場的潛在購房者來說，明年從過去一年半的銷售速度略有下降，將是一種可喜的解脫」，加州地產經紀協會主席Dave Walsh表示，「擁有房屋的願望仍然強烈，有動力的買家將有更多庫存可供選擇。他們還將受益於有利的貸款 環境，明年大部分時間平均30年期固定抵押貸款利率將仍保持在3.5%以下」。

加州地產經紀協會的2022年預測，預計美國國內生產總值在2021年增長6.0%之後，2022年將增長4.1%。日益增長的全球經濟擔憂，將使2022年30年期固定抵押貸款利率的平均值，保持在3.5%的低水平，雖然高於2021年的3.0%和2020年的3.1%，但按歷史標準仍將保持在低位。

「假設明年的大流行情況可以得到控制，那麼最近一次經濟低迷的周期性影響將會減弱，隨之而來的是強勁的復甦」，加州地產經紀協會副主席兼首席經濟學家Jordan Levine認為，「然而隨著市場正常化的繼續，結構性挑戰將再次出現。隨著經濟改善，對房屋的需求將繼續超過可用供應量，從而導致2022年房價上漲和銷售額略有下降」。