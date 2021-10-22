地方議員稱SB9法案破壞管轄權 增加社區密度

SB9法案簽署後，不少華人屋主都希望利用該案分割或加建房屋，用以出售或出租。（美聯社）

SB9法案簽署後，不少華人屋主都滿心歡喜希望通過利用該案分割或加建房屋，用以出售或出租。但也有反對該案的聲音，尤其是地方市府官員認為破壞了城市的管轄權，給社區增加密度。

亞凱迪亞 市議員鄭博仁認為，法案對普通房主有潛在負面影響。在他的律所於本月1日發出的新聞稿中指出，該法案通過，將允許業主可以建造複式住宅，或將住宅畫分為兩個或更多地塊，並在每個地塊上建造總共四到六個單元。而在建築成本幾乎接近平均每平呎300元的當下，許多家庭根本無法承擔開發自己的地塊。而這可能會為大型開發商和房地產投資信托公司等，開出比加州 家庭買房更高的價格讓路，且開發商無需為這些地塊的基礎設施改善支付任何費用。

不過根據SB9的規定，開發商想要利用其來牟利可能會有些麻煩。開發商的確可以使用SB9在一個獨棟地目的地塊上，建造兩個房屋。但開發商恐怕不能使用SB9的地塊分割部分，除非他們能居住在其中一個房屋中。如果開發商硬要使用SB9來分割地塊，可能可以將一半的院子空置，並在將房產出售給房主後分割再買回院子。而且即使這樣做，開發商也要確保房主未來三年內住在那所房子裡。而且同一開發商不能使用SB9來分割相鄰地塊。如此迂迴的方式，是否有開發商仍願意做這筆生意恐怕很難說。

另外，想用SB9配合加建屋（ADU）法案來建六戶房甚至八戶房，恐怕也不太現實，除非當地市府特別允許兩者可同時使用。因為SB9並沒有要求市府必須允許兩者可同時使用，包括地塊分割條款和雙住宅條款。因此市府可以有權將情況限制在一塊地四個住房。而就目前各地市府的反彈狀況看來，恐怕不少市府都會做出相關限制。

另一個讓包括鄭博仁在內的許多民選官員都反對的原因，是因為作為州級法案，SB9僭越了地方政府的管轄權。鄭博仁表示，法案破壞了城市管轄權，如果一個城市規畫的權利都沒有了，那還要市政府、市議員來做什麼？州府的決策不會是為了城市著想，而是為了州，為了有錢人。有錢人為了賺更多的錢，不會管市容市貌不管車位夠不夠。雖然SB9可以幫屋主賺錢，但不少居民也希望保存社區本來的密度，因為這是美國 夢，如果有別人要在自己家旁邊建康斗，市府是無法反對的。他希望在2022年通過公投來駁回該案，目前正在120天累積足夠簽名的階段。

他還指出，該法案或將導致取消全州多數社區的獨戶住宅地目。此外該法案缺乏對三年最低居住要求的執行，因為該修正案只要求簽署一份「意向」文件。