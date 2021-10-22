不在地震帶、非歷史地標…SB9法案住宅地分割 限制多

加州新法刺激屋主加建房屋。（記者李雪／攝影）

SB9法案廣受華人 屋主矚目，該法案允許一塊地最多可以建出四個單元。但具體該法案的有哪些要求？有意使用SB9法案的華裔屋主們最好詳細了解。

首先屋主可以檢查自己是否符合條件：房產按市或縣畫分是僅用於僅一套住宅的，例如一些土地的地目原本就允許建兩戶，那就不適用該法案；房產位於現有的人口普查 地圖中，所謂「城市化地區」（urbanized area）或「城區」（urban cluster）的區域內，通常這包括大多數郊區；該地塊不是主要農場（prime farmland）或州重要農場（farmland of statewide importance）、濕地、保護區、受保護物種的棲息地；不在危險廢物場地、地震斷層帶、百年氾濫平原或洩洪道上；不是歷史地標或歷史街區；在過去的15年內，沒有使用「埃利斯法案」驅逐過任何該建築中的租戶；如果分割地段，屋主需在未來三年內居住在現有房屋或其中一間新房中，不過此規則不適用於共同土地信託（community land trusts）擁有的土地。

分割後的土地必須是原地塊的40-60%。不過法案對地塊分割形狀並沒有要求，屋主也可以使用怪形狀的分割線條來達到這個要求。

此外還有一些特殊情況。例如火災區，不能在火災危險度非常高的區域內使用SB9，除非開發項目符合州緩解措施；出租房屋，SB9房屋不能拆除或改造目前有租戶或在過去三年內曾有租戶的住房。即使不會改變出租單元，屋主也不能拆除此類建築物25%以上的外牆，而經濟適用房或租金 管制建築物也不能拆除。

如果該房產上已經有一個或多個加建屋（ADU），則可能需要取決於市府是否允許屋主再使用SB9來分割地塊。如果市府不允許，可以在不分割地塊的情況下增建一棟房子。但如果要分割地塊，ADU就需被計入每地塊最多兩個房屋的數量。

如果房屋沒有連接到下水道系統，則市或縣可能需要在批准增建之前進行滲透測試；地塊分割只能進行一次，用SB9分割後的土地不能再進一步用SB9分割，業主也不能使用SB9來分割兩個相鄰地塊；用SB9加建的房屋可以出售或出租，但不能做短租，最短租期為31天。

在確認符合SB9的門檻後，屋主可以向城市提交計畫申請。當地法規可能要求屋主聘請建築師，地方政府必須在工作人員級別（staff level）批准SB9項目，且無需舉行公聽會。屋主也可以切割地塊後出售地塊，不一定必須要自己建造。