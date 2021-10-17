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高所得節稅 設家庭基金會 捐錢有全部控制權 可免遺產稅

記者王若然╱洛杉磯報導
著名稅務規畫權威Michael 陳。（本報檔案照）
著名稅務規畫權威Michael 陳。（本報檔案照）

你有這樣的煩惱嗎？有會計師幫你報稅，仍然要繳納高額稅款；因為家庭收入高，無法給孩子申請大學助學金！稅務規畫師、大學助學金申請專家Michael陳可以幫你分憂。

在16日世界日報U視頻稅務講座上，Michael陳為民眾介紹稅務規畫和申請大學助學金，特別推薦通過非營利組織節稅的方法。其中包括家庭基金會（Family Foundation，501(c)(3) nonprofit corporation）。每年可將收入的30%放在家庭基金會，可以大幅度降低聯邦和州稅，可以避免遺產稅，錢花不完還可以留給下一代。放在基金會的資金可以炒股票，也可以頒發獎學金。

Michael陳說，家庭基金會相對Donor-advised funds更好，因為前者將錢捐出去後還有100%的控制權，而後者在錢捐出去之後，捐贈者只有建議權。

Michael陳特別強調了財務規畫的重要性。在他的客戶中，有收入24萬8000元的人士，通過財務規畫，可以減去15萬9000元的可徵稅收入，最後只有6萬9000元收入可以課稅。

Michael陳說，有媒體報導美國最富25人，稅率竟然低於打工族，這就是稅務規畫的結果。那麼稅務規畫的原理是什麼？他說，其實就是在客戶和國稅局IRS之間設立一個大型的屬於客戶本身的「水庫」。當收入高時，就把錢留到屬於客戶的水庫中緩衝減稅。當收入低時或退休時，再從水庫中把錢留回自己或子孫。

Michael陳說，有些人雖然請了很好的會計師，但仍需要交很多稅。他說，每個行業都有明確的內部分工，就像電腦工程師不會修電腦，理財行業內也有分工，會計師的主要職責是在每年1月1日報稅，而稅務規畫師則是研究稅法，根據每個家庭情況，每年年底前做完稅務規畫，再交給會計師。

此外，Micheal陳還講解了申請大學助學金但家庭收入比較高，以及有存款/股票/出租房的家庭，如何合法規畫獲得高額大學助學金。他表示，申請大學助學金主要看的是淨資產而非全部資產。最致命的四大錯誤，包括受到同事朋友和其他專業人士誤導，覺得自己收入太高資產太多放棄申請；或不認真準備就匆忙申請；或認爲只有低收入家庭才能獲得助學金，或擔心申請大學助學金會影響錄取。

他提醒家長和學生，不要在沒有規畫的情況下填表遞交，高收入家庭一定要做好規畫，降低家庭淨收入，尤其是高資產，有出租房的家庭更要規畫，從而獲得最高的大學助學金。

Michael陳多年來專精個人和公司財務規畫，尤其在家庭基金會、通過稅務規畫成功申請大學助學金等方面經驗獨到。感興趣的民眾可以到世界日報U視頻觀看回放：https://www.youtube.com/watch?v=SVY1eLRmmnk

股票 報稅 世界日報

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