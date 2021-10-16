滿足需求、解決遊民問題 洛市8年擬建50萬單住房

洛市或將在未來八年建50萬個住房單位。（本報檔案照）

洛杉磯 市規畫委員會14日建議洛市市議會通過2021年至2029年住房計畫（2021-29 Housing Element），作為洛市未來八年的政府政策指導，預計將新建50萬個單位的住房。

洛杉磯市目前的住房計畫指導是2013年制定。新的指導需要在洛市規畫委員會和土地使用管理委員會審核後，最後由市議會批准生效。

洛杉磯市規畫委員會表示，新指導旨在建造更多房屋，為洛市居民提供平等的、可支付房屋，滿足各個收入群體對房屋的需求，防止並結束遊民問題等。

洛市目前每年需要建造約5萬7000個單位的房屋來滿足市場需求。但是2014年以來，每年只建房約1萬6700個單位。此外，對於可負擔房屋，每年需要建造2萬3000個單位才可以滿足需求，但2014年以來，每年只能建1650個單位。

想要解決洛市目前的住房問題，洛市必須在2029年之前建造45萬6643個單位住房，其中至少18萬4721個單位必須是可負擔房屋。

目前洛杉磯市規畫委員會已對23萬964個單位的住房規畫，提出了潛在可建設的區域，其中有7萬2650個單位為可負擔住房，剩下的住房還需要城市在三年裡重新規畫土地來建住房。