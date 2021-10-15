黃海蒂：高淨值客戶 宜盡早規畫遺贈稅

美國奧淇宏盛總裁兼執行長黃海蒂（Haidi Huang）。（本報檔案照）

世界日報主辦的2021稅務理財缐上講座本月16日（星期六）下午第一時段，將由美國奧淇宏盛總裁兼執行長黃海蒂（Haidi Huang）主講「新稅改細節出台，規畫對策巧安排」，時間為當天下午1時開始。

2021年9月13日，眾議院籌款委員會公布了拜登 稅改細節，擬對企業所得稅、高收入人群個人所得稅，以及退休 計畫限制做較大修改。最高企業所得稅率從21%提高到26.5%；對於收入超過1000萬元的公司，累進制稅率的好處將逐漸減少，高收入人群最高可課稅超過43%。

黃海蒂表示，川普稅改，對於LLC或S-Corp的小型企業來說，QBI扣除政策意味著公司利潤 的20%是不需要繳稅的，最高可達到20%QBI+20%REIT分紅+20%PTP收入不需要繳稅。拜登稅改提案則提出，如果企業主的年收入超過40萬，則不能夠再享受QBI扣除優惠。

此外，個人利得稅改也在2021年9月14日立即生效，對於個人收入40萬元以上，家庭收入45萬元以上納稅者來說，資本利得稅提高到25%。

黃海蒂表示，根據現行稅法，S-Corp的利潤既不需要繳納就業稅（例如FICA稅、自雇稅），也不需要繳納NIIT。 拜登提案則將改變某些高收入S-Corp者的情況，不僅收入稅最高提到39.6%，還要另加3.8%NIIT，即最高稅將達到43.6%。

9月13日的提案也將禁止將退休帳戶中的稅後資本（after-tax dollars）轉為Roth。

黃海蒂也特別提醒，9月13日的提案，也將2021年的個人1170萬元和家庭2340萬元的遺產稅和贈與稅豁免額，降低為500萬元，且時間線被提前到了2022年。對於高淨值客戶而言，盡量要在2022年之前做好財產規畫。