我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

黃海蒂：高淨值客戶 宜盡早規畫遺贈稅

記者楊青／洛杉磯報導
美國奧淇宏盛總裁兼執行長黃海蒂（Haidi Huang）。（本報檔案照）
美國奧淇宏盛總裁兼執行長黃海蒂（Haidi Huang）。（本報檔案照）

世界日報主辦的2021稅務理財缐上講座本月16日（星期六）下午第一時段，將由美國奧淇宏盛總裁兼執行長黃海蒂（Haidi Huang）主講「新稅改細節出台，規畫對策巧安排」，時間為當天下午1時開始。

2021年9月13日，眾議院籌款委員會公布了拜登稅改細節，擬對企業所得稅、高收入人群個人所得稅，以及退休計畫限制做較大修改。最高企業所得稅率從21%提高到26.5%；對於收入超過1000萬元的公司，累進制稅率的好處將逐漸減少，高收入人群最高可課稅超過43%。

黃海蒂表示，川普稅改，對於LLC或S-Corp的小型企業來說，QBI扣除政策意味著公司利潤的20%是不需要繳稅的，最高可達到20%QBI+20%REIT分紅+20%PTP收入不需要繳稅。拜登稅改提案則提出，如果企業主的年收入超過40萬，則不能夠再享受QBI扣除優惠。

此外，個人利得稅改也在2021年9月14日立即生效，對於個人收入40萬元以上，家庭收入45萬元以上納稅者來說，資本利得稅提高到25%。

黃海蒂表示，根據現行稅法，S-Corp的利潤既不需要繳納就業稅（例如FICA稅、自雇稅），也不需要繳納NIIT。 拜登提案則將改變某些高收入S-Corp者的情況，不僅收入稅最高提到39.6%，還要另加3.8%NIIT，即最高稅將達到43.6%。

9月13日的提案也將禁止將退休帳戶中的稅後資本（after-tax dollars）轉為Roth。

黃海蒂也特別提醒，9月13日的提案，也將2021年的個人1170萬元和家庭2340萬元的遺產稅和贈與稅豁免額，降低為500萬元，且時間線被提前到了2022年。對於高淨值客戶而言，盡量要在2022年之前做好財產規畫。

拜登 退休 利潤

上一則

建材裝修展講座爆滿 翻修加建屋與SB9受關注 15日四場講座

下一則

稅務理財小企巡/16日第一場1:pm美國宏盛保險理財CEO黃海蒂新稅改細節出台 規劃對策巧安排

延伸閱讀

拜登簽署法案 正式推遲債務違約期限至12月

拜登簽署法案 正式推遲債務違約期限至12月
疫苗強制令奏效 拜登：新增染疫、住院率雙降

疫苗強制令奏效 拜登：新增染疫、住院率雙降
新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？
美國海岸全設風電場？拜登政府公布風能發電長期策略

美國海岸全設風電場？拜登政府公布風能發電長期策略
席納瑪挨批不顧法案協商 卻跑去歐洲募款

席納瑪挨批不顧法案協商 卻跑去歐洲募款
CNN民調：73%不滿意國會 參眾兩院支持率跌27%

CNN民調：73%不滿意國會 參眾兩院支持率跌27%

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇