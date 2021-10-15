抵押貸款利率 延續上升趨勢

正如預期，本周的抵押貸款利率 延續了上升趨勢，背後的主要原因是聯準會，結合更強勁的就業報告，抵押貸款利率環境可能會在今年剩餘時間內繼續上升。此外希望購買投資 物業但最近納稅記錄有影響者，可有一些計畫幫其申請貸款。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，18個月以來，聯準會一直以每月400億元的速度購買抵押貸款支持證券 (MBS)，一直在人為地將抵押貸款利率保持在低位。因此利率的最大影響，仍然是聯準會將從11月3日起減少債券購買計畫。一旦發生這種情況，肯定會進入利率上升的環境。

為了應對飆升的房地產價格，非合格抵押貸款 (QM)空間自此一直在增長，以滿足不斷增長的需求，以跟上不斷上漲的房地產價格。這些計劃側重於自僱借款人，包括：DSCR（債務服務覆蓋率）、無需收入文件，僅根據投資物業的現金流量可符合資格，最低比率0.75（收入除以財產義務），銀行對帳單，三個月的商業銀行對帳單，加上自備損益表，基於總業務存款/收入和損益表的收入資格等。

對於希望購買投資物業，但在最近提交的納稅年度中，納稅申報表受到影響的投資者來說，這些是很好的選擇。