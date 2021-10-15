我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

抵押貸款利率 延續上升趨勢

記者李雪／洛杉磯報導

正如預期，本周的抵押貸款利率延續了上升趨勢，背後的主要原因是聯準會，結合更強勁的就業報告，抵押貸款利率環境可能會在今年剩餘時間內繼續上升。此外希望購買投資物業但最近納稅記錄有影響者，可有一些計畫幫其申請貸款。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，18個月以來，聯準會一直以每月400億元的速度購買抵押貸款支持證券 (MBS)，一直在人為地將抵押貸款利率保持在低位。因此利率的最大影響，仍然是聯準會將從11月3日起減少債券購買計畫。一旦發生這種情況，肯定會進入利率上升的環境。

為了應對飆升的房地產價格，非合格抵押貸款 (QM)空間自此一直在增長，以滿足不斷增長的需求，以跟上不斷上漲的房地產價格。這些計劃側重於自僱借款人，包括：DSCR（債務服務覆蓋率）、無需收入文件，僅根據投資物業的現金流量可符合資格，最低比率0.75（收入除以財產義務），銀行對帳單，三個月的商業銀行對帳單，加上自備損益表，基於總業務存款/收入和損益表的收入資格等。

對於希望購買投資物業，但在最近提交的納稅年度中，納稅申報表受到影響的投資者來說，這些是很好的選擇。

貸款 利率 投資

上一則

建材裝修展講座爆滿 翻修加建屋與SB9受關注 15日四場講座

下一則

稅務理財小企巡/16日第一場1:pm美國宏盛保險理財CEO黃海蒂新稅改細節出台 規劃對策巧安排

延伸閱讀

世界日報建材裝修大展 14日、15日舉行

世界日報建材裝修大展 14日、15日舉行
世報建材裝修展講座 律師：建築合約 越詳細越好

世報建材裝修展講座 律師：建築合約 越詳細越好
羅比尼：就算通膨壓力大 聯準會對升息可能臨陣退縮

羅比尼：就算通膨壓力大 聯準會對升息可能臨陣退縮
廣東地產巨頭「合生創展」 傳400億港幣接手恒大物業

廣東地產巨頭「合生創展」 傳400億港幣接手恒大物業
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
真涼了？中國恒大、恒大物業 港股無預警停牌

真涼了？中國恒大、恒大物業 港股無預警停牌

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇