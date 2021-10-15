用「過橋貸款」付現金 搶房占優勢

如今全美房市火熱，買家搶房競爭相當激烈。（記者李雪／攝影）

如今全美房市火熱，在不少地區的市場上，買家搶房競爭相當激烈。一些初創公司便開始給買家提供現金，讓其可以在競價中以全現金買家的身分脫穎而出。在買下房屋之後，買家再轉換成普通貸款 。貸款人士表示，其實普通貸款公司也能提供類似的「過橋貸款」。

不少華人 最近會在網路上收到這類機構廣告的推送，例如一家叫Flyhomes的公司便製作不少中文廣告投放。據悉，這家總部位於西雅圖的初創公司，能幫助手頭現金較少的買家提供全現金出價，然後在幾周後買家的貸款通過（close）時，以同樣的價格再轉給他們。

該公司在各類社交平台投放了不少中文軟文，據該公司在這些貼文的介紹，能實現這一目的是通過一個該公司的短期貸款金融工具。因為是全現金買房，因此在競價中勝出後，可以在十個工作日左右就過戶，此時買家就能搬進新屋。隨後的90天內，屋主通過正常重貸手續，轉變成常規的貸款買家。此外在出價階段，該公司還會附上保證條款，稱如果交易出現任何問題，該公司都會把房子買下。

房市狂熱 催生多家公司

其實不只是這家公司，在如今這波地產市場的狂熱中，催生許多初創公司開始類似的項目。一些公司是向買家借出現金以直接購買房屋，而另一些公司是代表買家買下房屋，然後再將其轉售給買家。除了一般買家想要增加競爭力以外，這類項目還針對一些已有房屋的屋主，想要在出售自己房屋之前先買好下一棟房子的情況。

據華爾街 日報報導，這類提供現金出價的初創公司，包括Ribbon、HomeLight Inc.和Orchard等公司，最近都宣布了新一輪融資。Knock公司表示，今春也正在探索上市計畫。而Opendoor Technologies Inc.是一家於2020年底上市的房屋炒賣(flipping)公司，也於3月啟動一項現金收購計畫。地產公司Redfin Corp.發言人說，該公司也在一些市場試行現金報價計畫。

一些公司提供該服務會收取佣金或利息，通常在房屋價格的1%到3%之間。但也有公司在提供現金「過橋」期間並不需要買家支付多的這部分利息，而且轉賣給買家時，也是以原價出手。而這些公司賺錢方式是通過充當買方的房屋經紀或貸款經紀，靠銷售佣金或貸款發放費獲得盈利。

代客搶房 經紀素質不一

雖然理論上行得通，但客戶體驗有好有壞。例如在華人論壇「一畝三分地」上，就有不少買家反映自己通過這類公司買房時，該公司的經紀會加價很多去搶房，只想促成交易，而非為買家著想。而且由於公司主打的是金融工具，於是經紀人的素質參差不齊，大多經驗不足，看不出房屋品質好壞，只會給客戶講一大堆理論知識。而且現金搶房也不是總能加分，因為也有賣家並不太在意是否是現金。不過也有買家表示體驗非常好，遇到服務很好的經紀，不會給買家施壓（push），而且確實搶到了心儀的房屋。

有的利息8% 短期可接受

其實這樣的金融工具並非新鮮事物，傳統的貸款公司也有類似的「過橋貸款」。佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）透露，手上也有許多買家先借「過橋貸款」，等到房子搶到手再轉成正常貸款。最常看到的「過橋貸款」只借房價70%，基本上沒有風險。利息是8%，雖然高但只需付幾個月，一般民眾都可以接受。不過她提醒買家注意市場中可能魚龍混雜，不要信任無資歷的不良業者。

全現金出價的買家通常較受青睞，因為貸款可能會有種種問題失敗或延遲。根據全國地產經紀協會數據，7月售出的房屋平均每套收到4.5份報價，高於一年前的2.9份報價。8月售出的現有房屋中約有22%是用現金購買，高於一年前的18%。