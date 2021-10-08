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瓦倫西亞打造巨型社區 主打零排碳

記者李雪／洛杉磯報導
目前一個巨型社區正在瓦倫西亞拔地而起。（取自FivePoint Valencia網站）
目前一個巨型社區正在瓦倫西亞拔地而起。（取自FivePoint Valencia網站）

位於聖塔克拉莉塔市（Santa Clarita）的前洛縣直轄社區瓦倫西亞（Valencia），如今有一處超過2萬1500戶的巨型住宅社區正在建造中，主打零排碳社區，而規畫方正是早先打造爾灣大公園社區的FivePoint公司。

瓦倫西亞可能最被華人熟知的，就是位於當地的六旗魔術山（Six Flag Magic Mountain）遊樂園。此地位於聖費南度谷更西北的位置，沿5號公路需從洛市中心開車約一小時之遠。但是「FivePoint Valencia」社區的開發商認為，現在購房需求已經體現出很強勁。他們指出，疫情為一些員工創造了一種新的靈活性文化，使其能夠遠程工作，或每周只有很少幾天來辦公室。

或也正因為距離市中心較遠，目前該社區房屋的定價從大約40萬元到略高於100萬元不等，這在如今的洛杉磯房市中，已經算是相當親民的價格，尤其還是新建房。截至8月，洛杉磯縣的獨立屋成交中位數約為83萬，康斗中位數高於55萬。

開發社區的FivePoint是一家加州公司，目前共有三個項目，一個項目在舊金山，另兩個在南加。除了這處巨型項目之外，已經在爾灣成型的大公園社區也計畫了1萬500戶住宅，現已有3800戶交房。

而「FivePoint Valencia」的最終計畫，是在1.5萬畝的土地上建造約2萬1500套住宅，包括多家大建商如KB Home、Lennar、Toll Brothers和Tri Pointe等都會參與修建。該計畫將會有多戶住宅、經濟適用房和商業空間，以及公園區和綠地。社區甚至還規畫了七所將建的新學校，五所小學和初高中各一所。據悉，建成後該社區將成為美國乃至世界最大的零碳排社區。

為了達到零碳排，每戶家庭當然會有太陽能電池板，車庫中有電動汽車充電器，以及為踏板車和電動自行車等共享電動汽車充電的空間。每戶家庭都將有高性能的閣樓以隔熱，可減少對空調、供暖和通風的需求。小區的泳池將通過地熱交換技術加熱，回收的廢水將通過高科技下水道泵站用於所有灌溉，綠化將採用耐旱和低燃景觀。

然而即便如此，也只會讓社區達到零碳排的一半，而另一半，需要FivePoint正在通過其他幾個號稱耗資數千萬元的項目，來獲得碳信用額度作為補償。包括在加州其他地區的奶牛場啟動甲烷捕獲計畫，並在洛縣貧困社區安裝屋頂太陽能等等。該公司的環保項目甚至延伸到了撒哈拉以南的非洲，用清潔燃燒的爐子取代當地傳統的爐灶，以及還有項目是在開發中留出保留區，來拯救加州瀕臨滅絕的索諾瑪棘花。

該公司之所以在環保方面如此「用力過猛」，是因環保主義者多年來一直在阻止該社區的開發，到如今迫使建商幾乎將其建成了一個零碳排和完全節能的社區。其實該社區從20年前就已經開始規畫，但隨後環保主義者與房地產規畫者展開較量，發生了各類法律糾紛，從而耽誤至今。

不過開發商認為，由於該項目目標購房群體，也正是現在購房主力軍的千禧一代，他們對自己生活的碳排放較為敏感，因此該群體也在轉向這樣的環保社區，項目也能成為其他開發商的榜樣，並提高業界標桿。

目前該社區的首批樣品屋已經落成，歡迎中心也已開放。訪問該社區網站www.valencia.com，可註冊及收到購房機會和特別活動的通知。

新規畫社區將包括多種戶型。（取自FivePoint Valencia網站）
新規畫社區將包括多種戶型。（取自FivePoint Valencia網站）

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