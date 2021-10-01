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貸款買房 聖荷西最難 匹茲堡最容易

記者李雪／綜合報導
加州房價貴、利率也更高。（記者李雪／攝影）
加州房價貴、利率也更高。（記者李雪／攝影）

一項研究數據顯示，對於貸款買房的買家來說，加州各市不僅房價中位數高，利率也高，想要負擔中位數價格的房子，收入要達到相當水平才行。

一項HSH.com網站的研究，根據中等價位房屋抵押貸款月供來計算，排出了美國最難負擔和最便宜的都會區。該研究使用全國房地產經紀協會第二季度數據，以及「房地美」和「房利美」公司抵押貸款利率計算。

使用標準的28%的前端債務比（front-end debt ratio，一種計算收入中有多少可以償還債務的比率）和20%的首付，研究發現美國50個最大的都會區中，最實惠的是匹茲堡。在該市，想要獲得購買價值17.5萬元房屋的抵押貸款資格的話，買家需要3萬8274元薪水，每月付款僅略高於893元。

可負擔性排名第二的是奧克拉荷馬市，只要4萬1739元年收入即可買到中位數房子；其次是克利夫蘭（4萬4089元）、路易斯維爾（4萬4314元）和孟菲斯（4萬7272元）。排在前十位最便宜的城市還包括了，印第安納波利斯、聖路易斯、水牛城、伯明翰和辛辛那提。這些城市中，要求的收入都不會超過5萬元，就能負擔得起中等價格房屋的貸款。

而在排名另一端，也就是最難以負擔得起的排名，則被加州各大城市占領。聖荷西在50個主要都會區中排名最差，需要28萬6702元薪水，才能支付得起170萬元的中位價房屋，每月還貸月供為6689元。聖荷西房價高除了因有矽谷科技新貴們的爭奪，也因供應受到當地分區的嚴格限制。

其他加州城市在最昂貴的名單上緊隨其後，舊金山位居第二，需要23萬7665元收入；聖地牙哥排第三，14萬7434元；洛杉磯排第四，13萬0920元。而在排名前三的城市中，30年期固定抵押貸款利率為3.38%，也高於全國平均水平的。

其他前十最貴的城市還有西雅圖、波士頓、紐約（需要11萬8042元薪水，才能負擔得起56萬4100元中位數房屋，每月支付2754元費用）、丹佛、華盛頓和奧斯汀。

大都會如邁阿密和芝加哥則處於中間位置。在邁阿密，購買48萬5000元房屋需8萬8526元收入，以支付2065元月供。而在芝加哥，一棟34萬8600元房子需7萬4628元收入，才能支付1741元月供。

從全國平均值看來，上個季度的房價中值為35萬7900元，需要每月支付1587元，則需要6萬8032元薪水。

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