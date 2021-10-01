河濱縣、聖伯納汀諾縣 地產交易創新高

內陸房市交易價格8月創新高。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣房市交易，是目前全美熱點之一。數據表明，雖然自8月開始，房市交易開始趨冷，且是自年初以來，首次出現趨冷情況，但河濱縣和聖伯納汀諾縣8月地產交易價格仍創新高。過去12個月，聖伯納汀諾縣住宅價位連續九次創新高。而河濱縣8月間住宅中間價創52萬5000元打破以往紀錄。

地產交易數據追蹤公司DQNews/CoreLogi提供河濱縣房市交易數據報告，8月銷售現有及新屋4271個單位，較比7月下降3%，但比2020年同期增加6%。若追溯以往每年8月銷售情況看，2021年8月甚至是自1988年以來第八個房市交易最旺月份，可以說，2021年8月房市銷售量高於十年間平均銷售量的16%。自1988年以來，8月平均銷售增加4.3%，與7月銷售業績相比，8月增加53%。

從過去12個月銷售統計，共銷售住宅5萬1979個單位，較比前12個月增加31%，較比十年平均銷售量增加28%。8月河濱縣住宅中位價格是52萬5000元，比過去12個月的中位價格增加19.3%。過去十年間，每年當地住宅平均價格遞增10.7%，尤其在1988年以來的所有12個月表現看，最新表現較比以往提高88%。

從聖伯納汀諾縣房市交易數據觀察，該縣住房價 格在一年內連續九次創新高。8月間現有住宅及新房銷售3409個單位，較比7月增加4%，比2020年同期增加9%。如果回顧以往每年8月銷售最多住宅相比，2021年8月銷售業績即使追溯遠至1988年以來也是最多的。

據統計，8月住宅平均價格較比過去十年銷售住宅平均價格上漲21%，自1988年以來，與以往每年8月平均銷售量，今年8月銷售上漲5.1%。8月與7月相比，銷售量增加71%。

聖伯納汀諾縣過去12個月銷售住宅3萬7619個單位，較比前12個月增加28%，較比過去十年平均銷售量增加29%。過去一年，縣域住宅中間價提高22.4%，打破7月中間價45萬5000元紀錄，再創新高。

數據顯示，過去十年，聖伯納汀諾縣每年住宅中間價遞增12%，而自1988年以來，最近12個月較比以往平均價格遞增89%，顯示近一年來，該縣住宅價格飛漲。

該縣過去12個月，住宅價格連續九次創新高，每次增加8萬5000元，相當於過去12個月每小時價格增加9.7元。