物料、人力短缺…建商不想推新案 怨成本太高

建商開發新案仍動力缺缺，原因是建材和人力等成本實在太昂貴。（記者李雪／攝影）

如今全國房地產市場迎來十多年來最紅火的時期，加之加州 各地都有住房短缺問題，且最近推出有利開發的新法案，理應對建商是好消息。但許多建商開發新案仍動力缺缺，原因是成本昂貴。而隨著建造新房變得越來越昂貴，其中一些成本必然轉嫁給買家。

即使加州州長紐森剛簽署有利建商開發的法案，對建商幫助也不過杯水車薪。SB 10法案為交通和就業機會豐富的地區，開發小型公寓樓鋪平道路。該案允許城市或縣通過法令，對於在一個地塊上開發十個單元以下的建案申請，其批准流程可以簡化。不過該法案是各地市府自願參加，因此預計只有有意開發的市府才會簡化流程。

華裔地產開發商王宏東認為，這一法案當下的影響有限。在能建多戶的地塊中，願意建的並不多。尤其是目前規劃審批都在市政府，不在州政府，想建也未必能通過規劃審批。而且該法案只覆蓋十戶以下建案，是一個很小的範圍，到50個單位以下的話，已經有一個快速通道，所以該案實際幫助不大。

他表示，從開發商角度來看，在加州開發因為成本大幅高於其他州，因此持續推高房價 ，開發商的困難主要是成本和環境保護法案（CEQA）。

其實成本昂貴也不只是加州建商面臨的問題，這已經開始影響全國的住宅建築行業。從疫情 和貿易戰開始，就為材料價格上漲和短缺奠定基礎。早先工廠暫時停工，而現在正試圖趕上生產。但同時，由於房市出乎意料的火爆和房屋改造激增，需求又加劇，造成供需急遽不平衡。

木材期貨在5月份躍升至每千板呎（board-foot）1670元的歷史新高。雖然此後價格跌至634元，也仍比一年前高出約10%。除了木材，據全美住宅建築商協會分析，包括窗戶、屋瓦、門和鋼材在內的住宅建築組件的批發價格，在過去12個月上漲22%。在2020年之前，此類產品的總價格通常每年上漲略高於1%。

由於物料短缺，施工延誤也變得很常見。有建商抱怨，從管道裝置和窗戶到浴缸和電器，幾乎每天都會出現材料延誤。因為無法按期施工，也促使許多建商對新開樓盤的銷售數量，採取限制措施。地產數據追踪機構Zonda Economics估計，約有85%的建築商有意限制銷售。這又減少了市場上的房屋供給，刺激房價上漲。

更高的建築材料價格，還不是推高建築商成本的唯一因素。在疫情期間，熟練建築工人的長期短缺情況惡化，而且整個經濟都在感受到通貨膨脹，這迫使建商應對更高的勞動力成本。

不過雖然在成本方面政府難以提供幫助，加州建商還是希望這次的幾條法案表明州府態度和政策方向。王宏東表示，雖然成本方面政府很難出力，但如果能在加州環境品質法案（CEQA）有所改善則會惠及購房者。不過他也認為作為民主黨州，想要碰觸環保組織利益，可能會異常艱難。但這次的法案希望能影響各級政府，在他們以後的政策制定和規劃審批方面產生持續影響。