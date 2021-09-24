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灣區賣房壓低標價 吸引買家加碼

編譯組／綜合報導
灣區房屋售價通常遠高於掛牌出價，房屋經紀人故意壓低上市房價，期以吸引更多提出高出掛牌價的買家。(Getty Images)
灣區房屋售價通常遠高於掛牌出價，房屋經紀人故意壓低上市房價，期以吸引更多提出高出掛牌價的買家。(Getty Images)

北加區房市於今年春天復甦，需求遠超過可供應房屋，新常態儼然已來到，包括房屋開放日(open house)參觀活動在門口大排長龍、競標戰爭以及房屋售價遠高過開價。根據「Zillow.com」數據，37%房屋售價高於開價，比2018年的13%增加許多，而其中有些經紀人故意壓低上市價格，以吸引更多買家上門競標。

「Realtor.com」網站資料顯示，全國房屋中價位為36萬7000元，典型一般買家買屋價格高於出價0.6%。但是，Zillow網站分析，美國沒有一個地方像加州柏克萊，約有80%房屋買價高於標價。鄰近的屋崙地區，也有超過70%房屋的最終售價超過開價。根據Realtor.com資料，柏克萊的房屋競標買價高於開價的金額為全美最高，房屋掛牌的平均售價比要價高19%。屋崙一般房屋售價比開價高出11.2%。

根據「紐約時報」報導，在屋崙與柏克萊設有辦公室的地產仲介公司「Stea Realty Group」房屋經紀人史特(Daniel Stea)，近來在屋崙與柏克萊交界處的社區「Rockridge」出售一間房屋，以當地人迷人的手工打造房屋、鄰近有快速捷運通往舊金山而聞名。這間房屋是2400平方呎的四房獨棟屋，擁有新整修的大廚房，以及帶有辦公室或工作室的廣大後院。房屋經紀人以179.5萬元將其上市，8月份最終以307.5萬元成交售出。

灣區，房屋最終售價通常遠高於掛牌出價，因為房屋經紀人故意壓低上市房價，期以刺激並吸引更多提出高出掛牌價的買家。史特指出，儘管他知道房子的最終售價一定會高於出價，但他仍然非常驚訝他在Rockridge社區的房屋能賣到如此高價，他認為，這是市場本身在展現目前的實際狀況。

將出價壓低以吸引更多買家出價的策略，是創造一種盲目的標價競爭，買家會試圖尋找賣家實際接受的數字，並企圖出價高於其他所有報價者。這是一個灣區當地獨有的情況，每個人似乎都承認這是他們做事的方式。

灣區房市於今年春天復甦，需求遠多於供應。(Getty Images)
灣區房市於今年春天復甦，需求遠多於供應。(Getty Images)

屋崙房屋經紀人西村(Jodi Nishimura)表示，她於2002年自紐約搬來灣區時，很驚訝地看到房屋上市標價，低於其所應有的價值，通常會低10%。儘管最終售價會高於開價，但高出50%的情況並不常見。她指出，新冠疫情讓房市熱潮競爭更加激烈，某些特定類型房屋、特別是擁有大型戶外空間的房子，最終售價會特別高，遠遠超過上市出價。

但是，買家傾向於嫌惡房屋定價過低，將其描述為從「一場病態遊戲」(a sick game)到「異乎尋常」(bizarre)。但是，房屋經紀人表示，這種策略對賣家具有效果，他們期待讓購房競爭保持盲目狀態。史特售出Rockridge房屋的最終售價比出價高出超過120萬元，這樣的溢價情況不利於買家，因為他們僅能在黑暗中、在未知狀態中出價，希望最終能買到房屋。

灣區房屋經紀人古魯布(D.J. Grubb)也將標價與售價間的巨大價格差異，歸咎於快速發展的房屋市場、以及價值快速攀升，最後導致準確地計算房屋價值變得非常困難，甚至幾乎不可能。

屋崙 灣區 柏克萊

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