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台積電等台灣企業 在美線上徵才

洛杉磯訊
2021美國線上攬才Job Fair 歡迎免費報名 投遞您的履歷。（洛杉磯台貿中心提供）
2021美國線上攬才Job Fair 歡迎免費報名 投遞您的履歷。（洛杉磯台貿中心提供）

美國向來為台灣重要外資及技術來源國，為協助台灣企業延攬產業發展關鍵領域人才，中華民國經濟部委託外貿協會辦理的「2021年美國線上攬才Job Fair」，自即日起至9月30日以線上方式進行，針對洛杉磯及舊金山地區專業人才強力宣傳台灣企業徵才資訊。

參加的台灣廠商涵蓋半導體產業、ICT產業、電腦周邊產業、製造業、金融服務業、生醫製材業等，廣邀美國人才及台灣留學生，踴躍線上投遞履歷，打破時區與地區隔閡，進行零距離線上交流。

本次徵才活動也邀請到南加州企業一同徵才，參加2021美國線上攬才Job Fair的企業計有35家，名單如下。

半導體：台積電、台灣美光、瑞昱半導體；電子/電機：宏碁、台達電子、華博、興隆創新；

資通訊：台灣國際航電、訊連科技、玩美移動、普安科技、精益科技、極趣科技、晶睿通訊；精密機械：可成科技、耀瀅精密；

製造：FOXCONN、康寧玻璃、科毅研究、明門實業、瑞麗刀剪；

金融/會計：台新銀行、華南商銀、勤業眾信；

生技醫療：明基材料、大江生醫；網路新創：城網、谷宇科技、凱鈿行動科技；

財團法人：資策會、洛杉磯台貿中心；

南加州企業：Karat® by Lollicup™、一路發食品、富達商業保險、綠楓法律集團。

有興趣參加者請至 https://careers4u.tw/2021USA 免費登記報名( 請勾選”洛杉磯台灣貿易中心 )、上傳參加者的履歷，申請的職位將在10月，經企業審核過後通知申請人面試。

台灣 美國 洛杉磯

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