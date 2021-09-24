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洛杉磯-橙縣房市溢價僅5.4% 居全美第12

記者李雪／綜合報導
研究顯示，不少低價區域被高估，而高價區反而溢價交易少。（記者李雪／攝影）
研究顯示，不少低價區域被高估，而高價區反而溢價交易少。（記者李雪／攝影）

最近一項調查顯示，洛杉磯縣和橙縣提供全美第12位最佳購房合理價位，按這個指標計算，南加州的內陸帝國在研究的100個都會區中排名第50。

佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）和佛羅里達國際大學（Florida International University）的教授，使用可追溯到1996年的Zillow數據衡量單戶住宅、聯排別墅、公寓和合作公寓的估值。根據他們的數學計算，與截至7月的歷史價值相比，在洛杉磯-橙縣都會區的房屋差不多只以5.4%的「溢價」出售，排在前面的只有11個都會區。

按照該算法，在內陸帝國的河濱縣和聖伯納汀諾縣，房價跌至中等水平，但仍被高估了20.4%。最好的住房交易是檀香山，被低估了4.9%，然後是維吉尼亞灘被低估2.5%，巴爾的摩被低估1.7%，紐約被低估0.8%，巴吞魯日（Baton Rouge）被低估0.4%。

最不划算的是愛達荷州的博伊西（Boise），其81%的「溢價」價格引人注目；其次是奧斯汀（51%）、奧格登（Ogden）有50%溢價、Provo（46%）和底特律（46%）。

在這項估值研究中，其他加州市場也有排名。全美第15大「便宜貨」是南加州的范杜拉縣，被高估了 7.4%。排17的舊金山被高估8%；22位的聖荷西被高估11.2%；32位的聖地牙哥被高估14.9%。

該指標明確針對當前市場的估計投資價值，與「負擔能力」問題無關。該研究的作者指出，事實上，金融需求可能正是博伊西等低價市場被高估的一個原因。該校的房地產經濟學家Ken Johnson解釋，在估值最高的都市圈中，潛在買家可能會考慮租房住，再把錢投資別處。事實證明，在創造財富方面，租屋居住再把錢投資別處的收益，往往優於擁有房屋。

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