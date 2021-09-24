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內陸帝國房客年齡比洛杉磯、橙縣更年輕 全美第7

洛杉磯訊
相較洛杉磯、橙縣，南加內陸更吸引年輕房客。（檔案圖）
相較洛杉磯、橙縣，南加內陸更吸引年輕房客。（檔案圖）

據美國媒體報導，南加州內陸帝國（Inland Empire）房租，較洛杉磯橙縣等地便宜，也吸引更多年輕族群房客，據最新統計，內陸房客年齡在全美房客年齡比較中排第七位，而洛杉磯、橙縣房客年齡排列第14位。

據US News報導，對於年輕族群考慮租房，更多在價位上比較，而非傳統的地點考慮。根據最新對全美50個大都會地區吸引年輕房客年齡統計，南加內陸地區房客平均年齡30.7歲，年輕程度排名第七位，而洛杉磯、橙縣則是平均33.7歲，排列第14位。主要原因是內陸帝國房租較便宜，比傳統租金較高的洛杉磯、橙縣等地便宜約14%。在租金相對便宜同時，內陸社區環境、生活功能、工作機會等方面也日益提升。

據統計，從全美來看，最年輕房客平均年齡29.6歲，在聖路易斯市（St. Louis）， 休士頓（Houston）、鹽湖城（Salt Lake City）房客平均年齡是30.1歲，以及孟菲斯市（Memphis）房客平均年齡30.4歲。

全美50個大都會地區，平均年齡較大的房客，匹茲堡（Pittsburgh）是36.5歲，紐約-新澤西都會區是35.6歲，羅德島Providence是35.5歲，康乃狄克州哈特特福德市（Hartford）是35.4歲。

從租金支出看，由於年輕人收入有限，因此經濟實惠的地區更是年輕房客理想居所，年輕房客市場月租金要比正常低約8%，平均是1090元，而都會區較年長房客平均租金約為1180元。

租金 洛杉磯 橙縣

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