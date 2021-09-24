巴沙迪那3處新康斗機能佳 吸引年輕白領家庭

「Marengo Villa」是一系列兩居室和三居室的豪華聯排屋樣式的康斗，起價108.5萬元。（Marengo Villa官網）

巴沙迪那市兼具安靜的住宅區和繁華的都市商業區，深受年輕白領家庭歡迎。該市目前有三處新康斗社區正在興建或最近已完工，都展開銷售或預售中。

Marengo Villa

「Marengo Villa」。（Marengo Villa官網）

「Marengo Villa」距離巴市老城區不遠，位於South Marengo路719號，離Arroyo Parkway沿線的咖啡 店、餐館和零售店等步行可到。該樓盤是一系列兩居室、三居室的豪華聯排屋樣式康斗，起價108.5萬元。

目前有九款戶型可選，面積從1925到2635平方呎不等，都配備私人兩車位車庫、中島或半島廚房、閣樓和儲藏室、豪華的主套房以及帶舒適壁爐的屋頂露台。目前該樓盤已在出售中，且有專業裝飾的樣板房每周七天都可參觀。

Terraces at Ambassador Gardens

Terraces at Ambassador Gardens距離老城區不遠，現代的室內設計，居住空間寬敞。（取自ETCO Homes）

Terraces at Ambassador Gardens。（取自ETCO Homes）

另一處新樓盤「Terraces at Ambassador Gardens」已經開盤一陣子，目前已經售出50%以上。地處West Green街300號，也同樣距離老城區不遠。開發商以ETCO Homes原本該地歷史悠久的大使花園為背景，已完成的開發項目提供帶休閒座椅的小型游泳 池、提供禮賓服務的大堂，和風景優美的園區。

該小區售價從200萬起，是一個豪華的頂層康斗、聯排別墅和單層康斗社區。目前還有三居室或四居室住宅，居住空間寬敞，高達4430平方呎。有水療式浴室、現代的室內設計，還擁有寬敞的陽台和帶雙折疊門的露台，做到室內外的無縫連接。

The Del Mar

目前還在建的「The Del Mar」工程已經接近尾聲。（取自The Del Mar）

目前還在建的「The Del Mar」。（取自The Del Mar）

目前還在興建中的「The Del Mar」工程已經接近尾聲，該社區有55戶，分別有單層、兩層和三層，從一居室到三居室的不同戶型。據悉以現代設計、簡潔線條、天然材料和智能家居功能為主打特色。不過目前價格還未定，預計將於今年稍晚開始銷售。

據開發商「Giantech Developmen」介紹，社區有周到的設施，包括庭院游泳池和戶外休息區。而所處位置在東Del Mar大道399號，距離新城區的步行街，或Arroyo Parkway、老城區的餐館、酒吧和零售店，都步行可到。