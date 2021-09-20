加州職缺續增 餐飲業需求最多

加州學校開學， 職缺繼續增加。（美聯社）

加州 公立學校8月開始返校上課，因為教職員的需求增加，因此導致公部門職缺在8月份大增，占了加州新增職缺10萬4300個當中的45%。

雖然加州工作 機會一直增加，就業 發展局（EDD）的統計顯示自2月以來，每月平均新增11萬600個職缺，但是比起疫前的水準還是差很多。

加州在2020年3月至4月失去了270萬個職缺，但迄今只回復了160萬個職缺，僅占前者的62.1%。因此加州州長紐森才說，雖然就業跡象好轉，但是回到疫前水準還有很長的路要走。

另一方面，雖然職缺一直增加，但是某些產業卻面臨缺工難關，特別是醫護領域，與休閒、住宿產業，顯示某些失業者不願回到同樣崗位。加州目前的失業率還在7.5%，僅次於內華達州。

專家就說，很多人如果沒有經濟壓力，就不見得會去時薪不到20元的地方工作，更何況某些店家因應疫情，引進自動化設備，也讓人力需求降低。

加州的旅館餐飲業是今年職缺增加最多的一塊，但是8月的數據卻顯示增幅已經趨緩，該月只增加了3.3萬個職缺，但2月至7月卻每月平均增加6.1萬個職缺。

但是一般認為，因為聯邦的失業補助9月到期，因此很多人可能會更願意回到職場。