我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

加州職缺續增 餐飲業需求最多

編譯組／綜合報導
加州學校開學， 職缺繼續增加。（美聯社）
加州學校開學， 職缺繼續增加。（美聯社）

加州公立學校8月開始返校上課，因為教職員的需求增加，因此導致公部門職缺在8月份大增，占了加州新增職缺10萬4300個當中的45%。

雖然加州工作機會一直增加，就業發展局（EDD）的統計顯示自2月以來，每月平均新增11萬600個職缺，但是比起疫前的水準還是差很多。

加州在2020年3月至4月失去了270萬個職缺，但迄今只回復了160萬個職缺，僅占前者的62.1%。因此加州州長紐森才說，雖然就業跡象好轉，但是回到疫前水準還有很長的路要走。

另一方面，雖然職缺一直增加，但是某些產業卻面臨缺工難關，特別是醫護領域，與休閒、住宿產業，顯示某些失業者不願回到同樣崗位。加州目前的失業率還在7.5%，僅次於內華達州。

專家就說，很多人如果沒有經濟壓力，就不見得會去時薪不到20元的地方工作，更何況某些店家因應疫情，引進自動化設備，也讓人力需求降低。

加州的旅館餐飲業是今年職缺增加最多的一塊，但是8月的數據卻顯示增幅已經趨緩，該月只增加了3.3萬個職缺，但2月至7月卻每月平均增加6.1萬個職缺。

但是一般認為，因為聯邦的失業補助9月到期，因此很多人可能會更願意回到職場。

 

加州 就業 工作

上一則

紐森勝選 洛縣檢察長得意忘形

下一則

街邊露營車增加 排泄物倒接上 南洛居民困擾

延伸閱讀

州長罷免選舉 信使報：最終投票率可能超過50%

州長罷免選舉 信使報：最終投票率可能超過50%
州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

民調：2022紐森輕鬆連任加州州長

民調：2022紐森輕鬆連任加州州長
剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠
強制民眾接種 紐森留任州長要務

強制民眾接種 紐森留任州長要務
加州州長紐森 2個小孩新冠病毒測試陽性

加州州長紐森 2個小孩新冠病毒測試陽性

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）

中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境

2021-09-19 02:20

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議