洛杉磯市康斗搶手 競價火爆快趕上獨立屋

洛杉磯市的康斗市場開始火爆。（記者李雪／攝影）

與仍由獨立屋為主的華人聚居聖蓋博 谷地區不同，洛杉磯 市的康斗市場正在升溫。隨著房價上漲，相對可負擔的康斗，成為越來越多買家的選擇，其火熱和搶購的程度，快要趕上獨立屋市場。

據洛杉磯商業日報引述Hilton & Hyland地產公司經紀Anna Marie Simpliciano表示，和去年疫情 剛開始的時候已經大不相同，現在購買康斗需要競價，「就像在獨立屋市場中一樣」。

除了最近幾筆占據地產界頭條的天價康斗交易以外，普通買家其實也越來越多青睞康斗，因為康斗相對便宜的價格讓中產階級、年輕的本地買家，更有機會也成為有房族，而更多外地買家也正在湧入洛杉磯。

根據Redfin地產公司統計，6月份售出的康斗數量同比增長近88%，至1941套。價格也同樣上漲，康斗銷售中位數價格同比上漲了22.5%至62.5萬元。與此同時，6月份獨立屋銷售價格中位數同比上漲29.6%，至87.5萬元。

康斗如果配備了傳統上吸引洛杉磯買家購買獨立屋的便利設施，例如有戶外空間和單元內洗衣房的康斗，銷售情況特別好。而在150萬元以上的市場，買家可能會考慮獨立屋。

華裔地產經紀王桂華（Carol Zing）表示，不像是聖蓋博谷，洛市有許多的康斗和所謂的「聯排屋」（townhouse）。其實洛杉磯官方對地產的分類，沒有聯排屋這一項，因此還是康斗為主。不過她認為，疫情對區域有影響，近來火熱的趨勢越向南邊發展。例如10號公路以南的庫爾富市(Culver city)、洛杉磯市的Palm和Mar Vista社區都很受歡迎。10號公路以北的西洛杉磯，以及靠近小大阪的Sawtelle也依然受到年輕人的歡迎。一場疫情後對本地商業重新洗牌，因此有不少新興社區開始火起來。

Pardee Properties公司合夥人Kerry Ann Sullivan專門研究西區，她指出，西區的每個子市場情況都不同。比如Brentwood的康斗價格，很容易根據平呎、浴室和臥室數量進行預測，通常買家不願意超過某個價格。但在像 Mar Vista這樣庫存較少的地區，情況可能有所不同，該地房屋如果有一定的獨特性，例如有高天花板或漂亮的戶外空間，就會競爭激烈。

Sullivan指出，例如戶外空間、屋頂平台等如今非常吸引買家。而且買家也希望房子有一個可以立刻住進去的樣子，「他們希望他們走進的每一間房子看起來都像Instagram，如果不是，他們會略過並等待下一個，擁有良好的陳設真的很重要」。

Carol Zing也發現在此次疫情後的回溫中，特別明顯的一點是，市區的買家們對房子的裝修又更加講究，如果是有裝修升級過，會非常搶手。賣相也很重要，賣家經紀們會雇陳設（stage）團隊，這一點對非投資的年輕買家來說會有很大影響。她表示，自己曾有過一名買家看完房本來不太喜歡，結果翻出房子2007年出售時的照片，完全一模一樣的房子只是有陳設，於就變得非常喜歡，決定買下。