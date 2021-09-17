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今夏租房詐騙猖獗 洛杉磯全美第一

編譯組／綜合報導
灣區今夏租房詐騙猖獗。優良商業局警告，須小心提供貸款、販售信用修改服務或推廣政府計畫的詐騙者。(優良商業局臉書)
灣區今夏租房詐騙猖獗。優良商業局警告，須小心提供貸款、販售信用修改服務或推廣政府計畫的詐騙者。(優良商業局臉書)

根據「公寓指南」(Apartment Guide)最新報告，2015年1月至2021年5月間，全美人均租金詐騙(rental scams per capita)排名中，加州有三個城市排名前五，第一名為洛杉磯、第三名舊金山、第四名聖地牙哥。報告發現，忙碌夏天搬家季節的詐騙成本最高，每名受害人損失金額中位數為1萬9000元。

今年，租房詐騙情況最糟糕。加州史無前例的52億元疫情租金減免計畫，緩慢啟動之後，官員們要求租金於9月30日驅逐禁令到期前申請援助。但租戶倡議人士警告，越來越多詐騙可能阻擋這些救助計畫。

「優良商業局」(Better Business Bureau)發出警告，詐騙人士通常利用圍繞重大事件的混亂及壓力，制造騙局。隨著驅逐暫停期間即將截止，更須小心提供貸款、販售信用修改服務或推廣政府計畫的詐騙者。自2020年3月疫情封城以來，優良商業局在灣區發現50多個、加州有144個租賃與搬家詐騙。

詐騙方式包括公寓申請人向未知收件人匯款、詐騙者向受害人保證無須社安號碼只需信用報告的租賃申請詐騙。去年，聯邦調查局網路犯罪部門報告，美國有超過1萬3600名租賃與房地產詐騙受害人，人數雖不及信用卡詐騙案件，但已比醫療保健騙局多。在灣區，租賃詐騙也發生在火災區與遠程工作聚集地。

如何獲得疫情租賃補助與避免詐騙？可上網：www.housing.ca.gov、發信息「rent」給211211或致電(833) 430-2122查詢是否符合州、縣或當地租賃減免計畫。不要同意支付費用以獲取免費租賃減免計畫，切勿提供社安號碼、銀行帳號或信用卡號碼。若聽到有組織提供協助支付租金，先在網上尋找其是否有「詐騙」(scam)、「欺詐」(fraud)、「投訴」(complaint)等搜尋關鍵字相關資料。

若收到驅逐通知，租戶律師建議遵照「三S原則」：留在家中(Stay in your home)、向房東提交新冠困難聲明(Submit a declaration of COVID-19 hardship to your landlord)、尋求租金減免(Seek rent relief)。若遇可疑詐騙，可向www.reportfraud.ftc.gov舉報。

詐騙 租金 加州

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