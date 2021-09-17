南加最大開發案 安大略Neuhouse 小戶型41萬起跳

安大略牧場Neuhouse新建案效果圖。（資料圖）

南加 州聖伯納汀諾縣安大略牧場（Ontario Ranch），是南加最大規模開發案之一，多個建案完成後都非常搶手，買家踴躍。近來，該地再新增建案neuhouse，估計不久完成。新社區位於安大略牧場與赫汝帕谷市（Jurupa Valley）交界處，既有不足1000平方呎的小戶型房屋，也有面積超過2000平方呎的寬敞民居，價位從41萬多元到超過71萬元不等。

安大略牧場Neuhouse社區，地址：3710 S. Nexa Paseo,Ontario。開發面積80英畝，開發商看好安大略牧場快速發展的整體規畫，在原是奶牛場的土地上，建設一個充滿活力、宜居及可持續發展的新型現代社區。以該建案小戶型為例，面積949平方呎，二層，價格在41萬4297元，一居室、1.5衛浴、一間車庫。室內包括走入式櫥櫃、餐廳廚房會客一體。很適合喜歡小戶型人口少家庭居住。

安大略牧場Neuhouse新建案效果圖。（資料圖） 安大略牧場Neuhouse新建案效果圖。（資料圖） 安大略牧場Neuhouse新建案效果圖。（資料圖）

還有面積較大、適合中等收入家庭的另一款戶型，二層三居室2.5衛浴，二車庫，面積1485平方呎，價格在55萬5511元。入門處有門廊，進入室內眼前就是一個很大的廚房、餐廳及會客空間，有廚房島，有一個共有衛生間。廚房與車庫有門相通。主要起居空間在二樓，二樓沒有設公共休閒區，上二樓後迎面就是洗衣烘乾間，主臥室有獨立衛浴設施，而另外兩間臥室有一間共享衛浴室，各自有一個掛衣間。

以上Neuhouse建案的兩個主要房型，2021年底前可能完成住宅區整體建設。

從Neuhouse建案位置看，距離60號公路、15號公路很近，附近還有安大略國際機場。購物中心有安大略Mills Mall及維多利亞花園步行街。

居民區比鄰赫汝帕谷市、東谷市，這是內陸兩個發展較快速城市。尤其東谷市（Eastvale）華人 居民愈來愈多，華人喜歡的超市、餐廳陸續進駐，所以華人居民購買可口食材及品嘗傳統餐飲，都可方便到達。同時安大略牧場，也有一些著名連鎖超市進駐及其它醫療、教育設施，可以滿足居民日常生活需要。需要關注的是，未來安大略牧場預計未來會有十餘萬居民進駐，所以社區發展提供的各項服務都會逐漸完善。

Neuhouse居民區屬於內陸Mountain View學區 及安大略-蒙特克萊學區、Chaffey Joint高中學區，還有奇諾谷聯合學區，附近有小學和中學，還有一所Colony High School 。