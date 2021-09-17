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全美最貴 5億豪宅法拍

編譯組╱綜合報導 
洛杉磯市貝萊爾(Bel Air)要價5億元的豪宅The One。（NBC）
洛杉磯市貝萊爾(Bel Air)要價5億元的豪宅The One。（NBC）

位在洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）、要價5億元的豪宅The One，因為起造者尼亞米（Nile Niami）積欠1億6500元債務與稅金，因此在今年7月由洛杉磯高等法院判定接管，由專人負責拍賣以償還債務。先前最高的出價曾經達到2億8800萬元，但是近年豪宅市場大不如前，去年由貝佐斯（Jeff Bezos）買下的豪宅也才1億6500萬元，因此市場預估The One實際賣價，可能遠低於預期。 

10萬5000平方呎的豪宅，尼亞米曾經稱之為「一生的夢」，誇稱為「文明世界最大、最貴的住所」。原本預計在2017年完工的The One，規劃設置9間臥室、俱樂部、保齡球道、沙龍與健身房，私人劇院與大型地下停車場。但是尼亞米宣稱的「有錢人才能有的夢想宅」，卻因為缺錢而連連停工，最後遭到法院接管。 

比佛利山與貝萊爾的豪宅風起自 2014年，但是現在已經風光不再，包括尼亞米所起造的許多豪宅，最後都以遠低於要價的價格脫手。

自2017年開始，尼亞米為了The One不斷宣傳，上YouTube或宣稱將拍攝Netflix影集，但事實上卻負債累累，包括欠Hankey Capital 1億1500萬元、Yogi Securities Holdings 3600萬元，與Inferno Realty、Maybach Corporation Holdings各700萬元。另外還有100萬元的稅金與工程款未繳。 

最大債主Hankey Capital今年3月提告，法院7月裁定由Lanes Management接手賣房。公司預估完成必要工程與申請執照後，就將The One脫手兌現，因此態度當然是能賣多高就賣多高。不過由於市場生態已經改變，雖然新冠的負面影響可望消退，但要以原先的5億元脫手機會不大。

洛杉磯市貝萊爾(Bel Air)要價5億元的豪宅The One。（NBC）
洛杉磯市貝萊爾(Bel Air)要價5億元的豪宅The One。（NBC）

洛杉磯 健身 比佛利山

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