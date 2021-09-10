1平呎4848元 高端康斗單價頻破紀錄

西好萊塢的Pendry Residences樓盤賣出4848元一平呎的價格。(Pendry Residences WeHo圖片)

南加過去一年房市瘋漲，康斗市場也不例外，尤其最近在高端市場上最近還屢破紀錄，甚至賣出4848元一平呎的價格。

通常更青睞獨立屋的南加華人，可能很難想像4848元一平呎的豪華康斗會吸引什麼樣的買家。在西好萊塢的「Pendry Residences West Hollywood」，一間2681平呎可俯瞰日落大道的康斗，8月初剛以1300萬元的價格成交。根據地產數據庫MLS，這是洛杉磯康斗銷售史上每平呎單價的最高價，打破了之前的3858元紀錄。

同一棟建築中另一間更寬敞一些的單元，也在8月以1330萬元價格成交，即每平呎略低於4500元。而在6月，演員Matthew Perry剛斥資2160萬元買下了一處位於世紀城的頂樓公寓，打破自2015年來南加州最貴的康斗紀錄。

這筆交易剛落槌，Wilshire大道上的樓盤「The Wilshire」又有一間總統閣樓以1030萬元賣出，單價高達2240元每坪呎，排到當時的第二貴單價紀錄。

這幾筆銷售均躋身近年來最昂貴的康斗交易之列，也突顯了疫情 促使買家尋求空間和隱私，轉向單戶住宅之後，又同時對豪華垂直生活的需求不斷增長。

以「Pendry Residences WeHo」的康斗為例，該樓盤是預計明年將推向市場的40套康斗中的兩套，這是一處由Montage Hotels & Resorts公司開發的新型酒店-公寓混合型康斗。這座耗資5億元的綜合體位於日落大道上，配備了極為高端的設施。尤其是被稱為「露台莊園」的這兩套豪華單元均可通過私人電梯抵達，外面有3000平呎的園景露台，設有游泳池、水療中心、戶外廚房和篝火爐。小區內還包括一個屋頂游泳池、健身房、品酒室和幾家廚師Wolfgang Puck的餐廳。

華裔地產開發商王宏東表示，這類高端康斗的買家當然不是只有這一棟房產的人。他所在的團隊開發，並由著名華裔建築設計師馬岩松設計，位於比佛利山 的「GardenHouse」計畫也屬於高端康斗。

該項目房屋大多在2000多平呎至約3000平呎，價格則從300多萬到580多萬元不等。這樣的價格即使在比佛利山也可以買到獨立屋，但購買康斗的人更看重豪華且完備的設施、便利的服務，以及新開發的高端康斗通常擁有的現代設計。據悉有亞洲的富豪，給自己要去南加大 唸書的孩子訂製了一間康斗，只是最終因疫情放棄。

Douglas Elliman公司的數據顯示，洛杉磯市的康斗整體銷售量在第二季度躍升至974套，這是該公司17年來紀錄到的最高水平，比去年同期的420筆銷售量增長了132%，其中豪華康斗的銷售額增長138%。雖然沒有獨棟屋漲勢更高，但正有回溫之勢。

據該公司高級副總裁Jim Jacobson表示，通常外國買家佔到豪華康斗市場的20%至30%，但這些買家因為疫情無法來美因此減少，但現在正在回升。

而本地買家也開始青睞豪華康斗。「人們坐在裡面看電視一年了，現在他們想放縱一下。他們不再只想要四堵牆和一個屋頂。他們想要一些特別的東西：知名建築師、知名廚師或餐廳」。