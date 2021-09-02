富國銀行賠償慢 聯邦擬再制裁

富國銀行五年多前爆發的醜聞，監管機關對銀行處理情況過於緩慢並不滿意。（美聯社）

五年多來，富國銀行（Wells Fargo）醜聞使銀行損失超過50億元罰款與和解金，但監管機關私下表示，對該銀行在賠償受害者和加強控制方面的進展並不滿意。

知情人士透露，聯邦政府貨幣監管單位（Comptroller of the Currency）和消費金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）已警告該公司，可能對該公司履行這些義務的速度進行新的制裁。

2013年，洛杉磯時報調查顯示，該銀行員工為了試圖增加銷售目標，未經許可替數百萬客戶開設帳戶，導致三年後與監管機構達成1億8500萬元和解。某些情況下，這些人的信用評分受影響，人們尋求貸款 時，可能得到較高利率。此外，還有其他關鍵業務的濫用，如抵押貸款和汽車 貸款，監管單位處以10億元罰款。

富國銀行稱，他們向數十萬購車者收取車輛保險 費，即使他們已有自己的保險。監管機構發現，此問題持續十多年。此外從2011年到2016年，額外成本導致2萬7000多名借貸者違約，他們失去回收車輛的機會。根據和解協議，銀行承諾修復其系統。

在彭博社報導監管機關對該銀行針對上述情況感到憂心後，銀行股價31日收黑，下跌5.6%。

據悉，銀行三年前與這些機構簽署所謂的同意令，尋求更多時間完成。

富國銀行稱，已向數百萬消費者支付賠償金，在此過程中，公司也招募需要跟上進度的新高管。

若銀行新的管理團隊在2019年底接管，以處理醜聞，新的制裁可能引起關注。首席執行長Charlie Scharf表示，讓監管機關滿意是他的首要任務。

然監管機構或可能施加新的罰款或其他制裁。他們還可能發布新的同意令。近幾個月，與當局進行幕後協商的跡象已浮出水面，在常規文件中，銀行稱其可能面臨與2018年同意令相關制裁。

Scharf在7月的一次會議上對分析師說，「該公司在多數指摽上取得重大進展，但仍需時間。」

過去五年，富國銀行承認幾乎所有替消費者服務的業務都存在問題，知情者透露，銀行還在努力解決100多個不同的監管問題。