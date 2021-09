富國銀行賠償慢 聯邦擬再制裁

富國銀行五年多前爆發的醜聞,監管機關對銀行處理情況過於緩慢並不滿意。(美聯社)

五年多來,富國銀行(Wells Fargo)醜聞使銀行損失超過50億元罰款與和解金,但監管機關私下表示,對該銀行在賠償受害者和加強控制方面的進展並不滿意。

知情人士透露,聯邦政府貨幣監管單位(Comptroller of the Currency)和消費金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)已警告該公司,可能對該公司履行這些義務的速度進行新的制裁。

2013年,洛杉磯時報調查顯示,該銀行員工為了試圖增加銷售目標,未經許可替數百萬客戶開設帳戶,導致三年後與監管機構達成1億8500萬元和解。某些情況下,這些人的信用評分受影響,人們尋求貸款 時,可能得到較高利率。此外,還有其他關鍵業務的濫用,如抵押貸款和汽車 貸款,監管單位處以10億元罰款。

富國銀行稱,他們向數十萬購車者收取車輛保險 費,即使他們已有自己的保險。監管機構發現,此問題持續十多年。此外從2011年到2016年,額外成本導致2萬7000多名借貸者違約,他們失去回收車輛的機會。根據和解協議,銀行承諾修復其系統。

在彭博社報導監管機關對該銀行針對上述情況感到憂心後,銀行股價31日收黑,下跌5.6%。

據悉,銀行三年前與這些機構簽署所謂的同意令,尋求更多時間完成。

富國銀行稱,已向數百萬消費者支付賠償金,在此過程中,公司也招募需要跟上進度的新高管。

若銀行新的管理團隊在2019年底接管,以處理醜聞,新的制裁可能引起關注。首席執行長Charlie Scharf表示,讓監管機關滿意是他的首要任務。

然監管機構或可能施加新的罰款或其他制裁。他們還可能發布新的同意令。近幾個月,與當局進行幕後協商的跡象已浮出水面,在常規文件中,銀行稱其可能面臨與2018年同意令相關制裁。

Scharf在7月的一次會議上對分析師說,「該公司在多數指摽上取得重大進展,但仍需時間。」

過去五年,富國銀行承認幾乎所有替消費者服務的業務都存在問題,知情者透露,銀行還在努力解決100多個不同的監管問題。