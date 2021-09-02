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塔可鐘&福特汽車爾灣總部 台商1.59億買下

橙縣訊
塔可鐘和福特汽車公司在爾灣總部所在的地產。（谷歌街景圖）
塔可鐘和福特汽車公司在爾灣總部所在的地產。（谷歌街景圖）

塔可鐘(Taco Bell)和福特汽車公司在橙縣爾灣市總部所在的地產，日前已以1.59億元，賣給台灣的「Skyline Group International」公司。

據橙縣紀事報報導，塔可鐘已經在這座城市駐地約43年，而自2009年以來，就在Glen Bell Way的辦公園區工作。而這處百勝集團快餐公司的長期租約延至2030年。

塔可鐘和福特公司都不會從現址搬遷，台灣的Skyline Group International公司，只是買下房地產所有權，成為承租戶的新房東。

據橙縣商業雜誌報導，賣家LBA地產公司的一家附屬公司，曾在2018年以1.04億元的價格，購買了這處27萬3180平方呎的房產。

園區有三個主要建築，塔可鐘和福特各一棟，另有一棟停車樓。（谷歌地圖截圖）
園區有三個主要建築，塔可鐘和福特各一棟，另有一棟停車樓。（谷歌地圖截圖）

園區有三個主要建築，一棟是位於Glen Bell Way一號的，以塔可鐘創始人的名字命名的五層辦公樓，第二棟是位於Glen Bell Way三號的一層和兩層辦公樓，出租給福特。還有一棟是Glen Bell Way五號，是一棟四層有911個停車位的停車場結構。

福特和塔可鐘的停車場，是廣受歡迎的「汽車與咖啡」聚會的舉辦地，該聚會於2006年開始每周六舉行，後來因汽車愛好者數量變得過於龐大，在2014年而停止。類似的聚會現在轉而在南橙縣的聖克萊門特舉行。

據代表買方的Newmark公司，園區內近1萬平呎的土地預計將用於未來在擴建/辦公。「今年，國內外私人資本主導了橙縣寫字樓交易的買家格局」，Newmark公司的美國資本市場聯席主管Kevin Shannon表示。

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