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灣區房市火熱 賣家更貪婪 任意抬價、取走固定型家具…

編譯組╱綜合報導
灣區房地產市場現在是賣家市場。（Getty Images）
灣區房地產市場現在是賣家市場。（Getty Images）

北加灣區房地產市場現在是賣家的天地。房地產商表示，他們最近一年來，親眼目睹房屋賣家提出許多不尋常的要求，結果造成房屋交易更為複雜。

克羅格 (Kelly Krock) 過去十年在灣區從事房屋交易。十年來灣區房地產生意相當熱絡，可是從未像最近一年這麼興旺，可是有些賣家的要求非常古怪。比方說，有位屋主突然要求，賣房子時，她要將廚房花崗岩檯面取走。雖然這並沒有違反交易合約，克羅格卻為買家叫屈。

Compass房地產中介商哈特維尼 (Nina Hatvany) 表示，她的事業範圍主要是在舊金山，最近交易房屋時，發現賣家要求將一些固定型家具取走，這些家具、裝飾品如牆壁置物架、牆壁控制台等。她說，有一次屋主要求賣房子時，將牆壁架子取走，因為這件家具是在一個義大利家具行買的。

哈特維尼表示，賣家的態度有些張狂，主要原因是他們認為要買房子的人很多，現在是賣方市場，不怕房子賣不掉。

羅格說，有些房地產賣家的貪婪前所未見。有些賣家會將售價，提高到超出標價30萬元以上，然後又任意增加10萬元，貪婪之心似乎無止無休。他們的所作所為，像是這個世界由他們控制，他們可以任意為之。

房地產中介商梅德羅斯 (Leo Medeiros) 指出，賣家有控制權，因此經常提出奇怪要求。反之由於買家急著遷入居住，往往會迎合賣家奇奇怪怪的要求。他說，處理房屋交易時，有時會碰上賣家準備搬到遠處，無暇顧及房屋內家具，結果將一些龐大搬不動的家具留在屋內，買家又不想要，中介商只好親自將這些屋內家具處理掉。

根據房地產經紀公司Redfin，雖然全國房地產交易行情開始冷淡，灣區情況仍然不錯，灣區房地產交易熱絡區如聖他克拉拉縣、康曲柯士達縣、舊金山縣市成交房地產數量比春天旺季稍減。可是根據Compass房地產公司，阿拉米達縣交易量甚至稍微提高。克羅格說，一般情形下，開學後房市會較淡，可是整個灣區房價仍然膨脹得非常厲害。

灣區九縣的中間售屋價格從2019年到2021年7月共成長15%。康曲柯士達縣甚至成長39%。今年春季，灣區80%的出售屋以超過標價賣出。

房地產 灣區 舊金山

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